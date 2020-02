La felicidad de Antonio Montero al conocer los resultados tras haberle sido extirpado un tumor

Antonio Montero ha hecho alarde de esperanza y positivismo a través de sus redes sociales. El colaborador de ‘Sálvame’ ha publicado una fotografía en la que aparece con una sonrisa de oreja a oreja mientras se encuentra a la salida de un hospital. ¿El motivo de esto? Él mismo ha sido quien lo ha explicado escribiendo un texto en el que no ha dudado en alabar la labor que realizan todo el personal sanitario español, como también ha mandado un mensaje positivo a todas las personas que hayan pasado por una situación parecida a la suya.

«Primer control: ¡Todo correcto! Sé que soy muy afortunado. Hoy quiero dar las gracias a HM Hospitales, a mi traumatólogo, al director del hospital universitario de Torrelodones, y a mi oncólogo Eduardo García Rico. También a todo el extraordinario personal sanitario que cuida de nosotros tanto aquí como en todos los hospitales de nuestro maravilloso país. Podemos estar muy orgullosos!! ¡Ánimo y esperanza para todos!!!«, comentó el periodista.

Antonio Montero en la salida del Hospital | Foto: Instagram

El paparazzi ya explicó en el programa en el que trabaja que ha tenido que pasar dos veces por quirófano, una para extirparle un tumor que tenía en su pierna izquierda y otra para quitarle el músculo donde este se alojaba. Una difícil situación que él mismo explicó a Paz Padilla diciendo que intentaba afrontarla de la mejor manera posible y en vez de pensar: «¿Por qué a mí?» como muchas personas lo hacen, él prefiere decir: «¿Por qué a mí no?».

La crisis existencial de Antonio Montero con la Iglesia

Incluso el periodista ha expuesto que este problema de salud que está pasando le ha sumido en una crisis existencial: «Lo que peor llevo yo de la vida es el sufrimiento. Y es verdad que a veces el ver a la gente sufrir es algo que yo no puedo. Y en ese terreno estoy yo con Dios un poco peleado, porque no lo entiendo. Yo rezo habitualmente todos los días y esos días no recé por mí, sino por todo el mundo que se muere».

Antonio Montero explicando su situación en ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco.es

Este ha continuado explicando: «A mí la fe me ayuda muchísimo en todo y yo tengo una fe en Dios total, pero podría deciros cosas en mi contra relacionadas con el tema de la religión. Yo estoy un poco en una fase de mi vida complicada. Uno crece, hace cosas, vive con unas pretensiones y a veces las cosas no son sencillas y se complican. A mí me preocupan mi crisis existencial con Dios, porque Dios lo tengo claro, pero el tema de la Iglesia me cuesta trabajo un poco. Porque creo que hay gente buenísima en la Iglesia y gente que hace cosas buenas. No puedo creer que la gente se ría con ciertas cosas que para mí son horrores«.