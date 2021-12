La gala de La Isla de las Tentaciones que pone en jaque a una de las parejas

Los nuevos acontecimientos marcarán a partir la hora la vida de las cinco parejas que forman La isla de las tentaciones. Este pasado lunes 6 de diciembre se emitió la última entrega de El debate, donde tanto la presentadora, Sandra Barneda como el resto de los colaboradores abordaron la última emisión del programa.

Ya se ha producido una infidelidad por parte Rosario, aunque técnicamente su pareja también la ha cometido porque ha tenido algo con una de las tentadoras. De esta manera, esta puede ser una de las parejas rotas de esta edición, aunque para saber qué ocurre realmente habrá que esperar al final del programa. Quedan escasas horas para que se pueda ver un nuevo episodio en el que se podrá ver cómo uno de los chicos es desleal a su pareja, entre otras cosas.

Se trata de Nico, que no ha podido reprimirse las ganas de dejarse llevar con Miriam. «Mis actitudes te han demostrado que me gustas. Lo que me pasa es que obviamente yo soy consciente de que tienes pareja», le dice la tentadora al concursante. Después, ambos se miran fijamente mientras se dan un chapuzón en la piscina y se besan apasionadamente.

Para saber si la infidelidad de Nico afecta a la hoguera de confrontación que solicitó su novia habrá que esperar al miércoles. Y es que, no se sabe si la traición tiene lugar antes o después del encuentro. Además, el futbolista tiene la opción de no ir a la reunión, aunque sería la primera vez que ocurre en las cuatro ediciones del reality.

«He pedido esta hoguera porque mi relación está en un momento límite, Nico ha llegado al tope y, si él cree que quiere seguir adelante, que me dé sus explicaciones; y si quiere respetarme, que me lo demuestre. Se ha acercado a Miriam porque ha visto que va detrás de él, es lo que él quería, utilizar a alguien para tener más protagonismo en el programa», explicó Gala al llegar al círculo de fuego donde la esperaba Sandra Barneda.

Quien está muy tocado en esta entrega es Alejandro, que no ve claras las actitudes de su pareja Tania. La inseguridad se ha apoderado de él y puede que eso haga tambalear su relación con la influencer. Nuevas citas y nuevos acercamientos, ¿caerán más parejas en la tentación? Ahora solo queda esperar para ver cómo transcurren los acontecimientos de los próximos capítulos que prometen no dejar indiferente el telespectador.