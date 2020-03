La gordofobia de Víctor Sandoval con Carmen Borrego y El Dioni en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

Víctor Sandoval se ha caracterizado por ser particularmente desagradable en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘. Su cena no fue gran cosa, pero en vez de asumir sus errores y ser humilde, se dedica a criticar lo que hacen los demás, en especial cuando acudió a cenar a casa de El Dioni. Con Carmen Borrego tampoco ha escatimado en críticas, aunque han sido de corte más personal y sobre todo en la cena en casa de Bibiana Fernández.

Víctor Sandoval en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

Precisamente en casa de la actriz fue donde pronunció frases desagradables en referencia al peso de Carmen Borrego: «Cuando veo a Carmen pienso que debe devorar, porque delgada no está, pero luego no come nada«, señaló el colaborador sobre la hija de María Teresa Campos. Ella, consciente ya de sus medidas y sin necesidad de que nadie se lo recuerde, respondió: «Estoy muy gorda y como poco«.

La tensión siguió cuando ella le llamó pelota por alabar de forma desmedida a Bibiana Fernández, lo que fue contestado por el madrileño con otro ataque al físico de Carmen Borrego: «¿Pelota, quién está como una pelota de los dos?».

Problemas entre Víctor Sandoval y El Dioni

En el tercer programa de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ no hubo peleas entre Carmen Borrego y Víctor Sandoval, que ya tuvieron bastante en casa de Bibiana Fernández. Sandoval prefirió centrarse en ir a por El Dioni. Criticó su casa y toda su comida. Ni le gustaron los aperitivos, ni el entraste, ni el plato principal, y por supuesto tampoco el postre, donde dice que se encontró una mosca.

El Dioni en su casa con Víctor Sandoval en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

Eso sí, antes de ver y de probar nada, ya soltó una pullita en referencia a los kilos de más del expresidiario: «Engordar tiene que engordar todo mucho porque delgado no está», comentó Víctor Sandoval, que muestra así que debe tener gordofobia, al menos con ciertas personas. Eso sí, él no debió coger peso esa noche porque no comió nada: «Tengo hambre, me ha faltado cena». Por todo ello le dio un 3 como puntuación.