La hermana de Ortega Cano se pronuncia sobre las declaraciones de Ana María Aldón

Con crisis o no, lo que está claro es que el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento. La diseñadora, que se sentaba hace unos días en Viva la vida para contar cómo estaba su relación con el torero, se ha cansado de ocultar su situación y ha confesado no estar pasándolo bien. Unas declaraciones que no han gustado a la familia de Ortega, que no ha tardado en pronunciarse al respecto.

“Tengo la ilusión de que llegue mi momento. Después de contar cómo me sentía me fui tranquila y desahogada. Tenía la necesidad de soltarlo. Lo que hice y quiero que se vea así, fue dar una llamada de atención. Decirle que estoy a su lado y que se levante y vamos a seguir con un poco de alegría”, sinceraba Ana María a la presentadora del espacio. No cabe duda que su relación ha dado un giro de 180 grados y ella misma ha admitido que su marido ya no es el mismo: “En los últimos años, desde que empezó la docuserie le noto más ausente. No sé si piensa más en ella, no lo sé, pero está más ausente. Ha cambiado en general, no solo conmigo. Está más cabizbajo, está triste”, sentenciaba.

La hermana del torero ha reaccionado a los gritos desesperados de Ana María por sacar adelante su matrimonio. Conchi Ortega ha defendido a capa y espada a su hermano, asegurando que “es un santo”. En cuanto a los rumores de una posible crisis en el matrimonio de Ortega, su hermana lo ha dejado claro: “Ni voy a opinar ni quiero saber nada. Creo que mi hermano se porta bien conmigo y no quiero más historias”. Además, ha asegurado haber visto a Ana María últimamente y que esta no le ha comentado nada de la situación. “Yo les veo estupendamente. No se van a separar, eso es una tontuna”, ha sentenciado.

Pero Ortega Cano también ha reaccionado a las declaraciones, aunque de una manera un tanto peculiar. Entre tanta tensión, parece que la de Sanlúcar ha decidido desconectar yéndose de viaje con su hijo. Así lo ha compartido ella misma en su cuenta de Instagram, dando los buenos días a sus seguidores subida en un avión. Bien es cierto que Ana viaja mucho junto a su hijo hasta Sanlúcar, donde reside su familia, lo que no es común es que cojan un avión. ¿Cuál será el destino? Pues Viva la vida lo ha descubierto: tienen un bautizo en Jerez de la Frontera y, como ha confirmado Avilés, Ortega Cano ha decidido a última hora no acompañarles.

Parece que el motivo de esta crisis matrimonial viene tras una confesión de Ortega Cano en la que asegura que el gran amor de su vida ha sido siempre Rocío Jurado y así lo ha expresado él frente a las cámaras. Sin embargo, esa idea no ha hecho ninguna gracia a su mujer, que asegura seguir esperando “su momento” en la vida de su marido, aunque descarta la posibilidad de una separación. En cuanto a la pregunta de si el torero está enamorado de ella, Ana María cree que sí, que por esa razón sigue a su lado. Sea como fuere, los rumores apuntan a un posible divorcio y las confesiones y el estado de ánimo de la diseñadora no hacen más que refutar esta hipótesis.