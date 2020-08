La historia de Sofía Suescun con un futbolista de primera división: «Tenía mujer e hijos»

Sofía Suescun vuelve a estar en el punto de mira por sus relaciones sentimentales. Después de que un confidente asegurase, y su exnovio Alejandro Albalá asegurase que efectivamente «le gustan los futbolistas«, que había tenido relaciones con un deportista, la navarra se ha sometido el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’.

La pregunta era muy clara: «¿Es cierto que hay futbolista de primera división obsesionado contigo y te envía innumerable mensajes?«, preguntó María Patiño. Sofía Suescun aseguró que «no» pero el polígrafo determinó que estaba mintiendo y ella lo explicó asegurando que eso ocurrió hace tres años, no es algo que esté sucediendo ahora mismo.

Sofía Suescun hablando de un futbolista / Telecinco.es

«Sí que recibía mensajes continuados de una persona que se dedica al mundo del fútbol y tenía mujer e hijos en un pasado, pero a día de hoy no tengo prueba de que reciba esos mensajes y que yo conteste, como se dijo», comenzaba explicando la invitada ante la atenta mirada de su novio Kiko Jiménez, sentado junto a ella puesto que también se sometió a algunas preguntas del polígrafo.

Sofía Suescun no ha quedado con futbolistas estando con Kiko Jiménez

Asimismo, Sofía Suescun ha explicado que, al ser tan insistente, considera que «de alguna manera sí» estuvo obsesionado con ella: «Me decía de quedar pero yo le decía que tenía mujer e hijos y él decía que ‘ya no estoy con ella’«. No obstante, de haber estado soltero sí se hubiera planteado quedar con él y conocerle en persona: «Puede ser perfectamente, yo estaba soltera, pero me echaba para atrás que su novia paralelamente ponía fotos con él y con sus hijos. Me parecía una falta de respeto que teniéndolos quería quedar conmigo sí o sí».

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el polígrafo del ‘Deluxe’ / Telecinco.es

Y dicho esto, la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ ha querido dejar muy claro que su enfado radica en que en ‘Sálvame’ se hablaba de que esos mensajes los estaba recibiendo en la actualidad, y eso no es así como se demostró en otra de las preguntas del polígrafo: «¿Has quedado con algún futbolista de primera división estando con Kiko? Ella respondió un rápido y rotundo ‘no’ y el polígrafo le dio la razón: «Por eso precisamente quería dar la cara. Ese confidente lanzó eso que podía dañar nuestra relación y he venido aquí a desmentirlo y gracias polígrafo por darme la razón. Ya lo que faltaba, que a un señor sin pruebas se le diera credibilidad. Ya puedo dormir tranquila«. «Yo confiaba en ti, puedes estar tranquila», le decía Jiménez.