La increíble propuesta de Gianmarco a Adara en ‘El tiempo del descuento’

‘El tiempo del descuento’ está haciendo que la relación entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini se convierta en una auténtica montaña rusa de emociones. Mientras que un día parece que la pareja vuelve a estar como al principio de su relación, al día siguiente tienen una pelea monumental y comienzan a reprocharse uno al otro todo lo que pasó a la salida de ambos de ‘GH VIP 7’.

Es por esto por lo que el italiano no pudiendo aguantar más esta situación, decidió poner un poco de seriedad en todo este tema y preguntarle directamente a la ganadora de ‘GH VIP 7’ si ella estaba realmente interesada en que ellos retomasen su relación: «Le dije ‘¿estás interesada en mi?’ y ella me dijo que no lo sabía», le contaba el italiano a Anabel Pantoja y a Kiko Jiménez en uno de los cuartos de la casa.

Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

«Le dije que un no lo sé no me valía y que me dijese si sí o si no y ella me dijo que no. Entonces yo le pregunté ‘¿Seguro que no?’ y me volvió a responder lo mismo, por lo que hice el amago de irme», explicaba Onestini, que dijo que fue en ese momento en el que él tuvo la intención de abandonar la conversación e irse cuando la exazafata le retuvo y le confesó que sí que estaba interesada en él.

«En ese momento yo le dije ‘entonces salimos ahora, vamos al confesionario y le decimos al Súper que salimos, que nos vamos juntos´«, contó el italiano, que además admitió que la reacción de la ganadora cuando le dijo eso no fue la que él esperaba, ya que lejos de decirle que sí y que se iban juntos, Molinero se quedó sorprendida con la actitud del italiano y no supo qué responderle.

Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

Las dudas de Gianmarco

Reacciones como estas han sido las que han hecho que Onestini comience a desconfiar de la exazafata, y así se lo ha confesado a muchos de sus compañeros de concurso. El italiano cree que Molinero está siendo influenciada por su familia para que vuelva con Hugo Sierra y que por ese motivo, la ganadora de ‘GH VIP 7’ no termina de confesar sus sentimientos por él.