La increíble reacción de Kiko Rivera al conocer la desesperación de su madre

Aunque parezca que Kiko Rivera vive ajeno a los problemas de su madre desde que su relación se rompiera definitivamente, el DJ está completamente enterado de todo lo que acontece dentro de Cantora. Hace unas semanas, se mostró muy triste después de ver a su madre perseguida por prensa y fans ante su cita con el juez por la supuesta venta ilegal de su antigua casa, 'Mi gitana', por la que la tonadillera necesitó asistencia médica, pero ahora, ante la noticia de que su madre podría marcharse a vivir lejos de Cantora, ha tenido una increíble reacción.

El hijo de Paquirri acaba de aterrizar en España tras unos días de vacaciones de lujo en el Caribe, y aunque no ha querido hablar acerca de la complicada situación personal y económica que está viviendo Isabel Pantoja, sus gestos le delataban: ante la pregunta de los reporteros a si sabe algo de la mudanza de su madre y su posible marcha a Madrid, tal y como le ha aconsejado su hermano Agustín, ha soltado una risotada que deja muy clara su opinión al respecto.

Isabel Pantoja, de la que están a punto de estrenar una docuserie llamada 'Sin perdón', está al límite: la relación con sus hijos es mínima, con Isa, y nula, con Kiko; sólo se relaciona con su hermano Agustín, con el que convive; únicamente sale de Cantora para imprescindible, y ahora todo se ha vuelto aún más negro con su depresión y desde que se enterara que podría volver a la cárcel después de que la Fiscalía ratificara la pena de 3 años de prisión en caso de ser declarada culpable por el tema de la venta de su antigua finca en la urbanización marbellí de La Pera.

