La indirecta de Anita Matamoros a Kiko Matamoros en un momento complicado para su padre

Un importante bache en la salud de Kiko Matamoros que le ha obligado a permanecer varias semanas ingresado en el hospital ha puesto sobre la mesa algo que había pasado totalmente desapercibido hasta el momento: no tiene relación alguna con su hija Anita Matamoros, fruto de su relación con Makoke. Era el propio colaborador el que reconocía públicamente que la joven no se había preocupado por el tras someterse a una operación en la que le extirparon la vesícula.

Pero a pesar de que la joven se mantiene alejada de los medios de comunicación y el foco público dejando solo ver de su vida lo que a ella le interesa a través de las redes sociales; ha utilizado estas mismas para mandar un mensaje encriptado a su padre que ha llamado la atención de muchos. La joven publicó en sus stories de Instagram un vídeo que había grabado con la famosa aplicación Til Tok en el que realizaba un ‘challenge’ de preguntas a las que solo puede responder con ‘sí’ o ‘no’.

Anita Matamoros asegura no echar de menos a nadie | Fotos: Instagram

«Me estoy aficionando mil«, decía ella misma antes de comenzar con las preguntas. «¿Has orinado en la ducha? ¿Le has roto el corazón a alguien? ¿Te has besado con alguien por despecho? ¿Babeas cuando duermes? ¿Has inculpado a alguien de tirarse un pedo y en realidad has sido tú?», son algunas de las preguntas que ha formulado la voz en off mientras la joven respondía.

Pero una en concreto la que hizo que muchos interpretasen un duro mensaje hacia su padre. «¿Extrañas a alguien?«. Ante esta pregunta, Anita Matamoros se ha quedado unos segundos pensativa y, tras poner una extraña mueca, respondió que no y reafirmando con la cabeza. A juzgar por esta respuesta, pese a la complicada situación en la que se encuentra con su propio padre, parece no estar preocupado ni tener intención ninguna de ponerle solución.

El motivo del enfado entre padre e hija

A pesar del silencio de la joven, su padre si ha hablado públicamente sobre el origen del distanciamiento entre ellos que tendría, además, nombre y apellidos: Marta López Álamo, la actual pareja de Kiko Matamoros. Una supuesta «obsesión» de la modelo por Anita Matamoros y Makoke -tal y como la propia Makoke reconoció en ‘Viva la vida’– y el posicionamiento del colaborador de ‘Sálvame’ a favor de su novia hizo que todo estallase por los aires.