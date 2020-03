La indirecta de Hugo Sierra a Adara y Gianmarco durante la expulsión de Ivana en ‘Supervivientes 2020’

Mientras que Ivana Icardi pensaba que era su marcha definitiva de ‘Supervivientes 2020’, la argentina se ha despedido con toda la tristeza del mundo del concurso, pero al final ha sido recibida en Playa Desvalida por el resto de sus compañeros que se encuentran allí.

Hugo e Ivana, agarrados de la mano antes de la expulsión/ Foto: telecinco.es

Antes de descubrir su nuevo destino, se ha despedido del resto de concursantes, enviando un mensaje positivo a pesar de todos los enfrentamientos que han podido llegar a haber, diciendo: «Fue un placer conocerlos a todos, a pesar de que nos matemos, son todos buenas personas». Y poco después ha enviado un mensaje a Hugo Sierra, puesto que estaba nominada junto a él y a Cristian Suescun. «Tiene que luchar, tiene que llegar hasta el final, por mí y por él», ha dicho al que se ha convertido en su confidente y más que amigo durante el concurso.

La respuesta de Hugo Sierra no ha tardado en llegar, aunque eso sí, con una indirecta que claramente iba dirigida a Adara y Gianmarco, diciendo: «Ha sido mi premio en el concurso, me quedaré hasta la audiencia quiera, desde la primera semana me enamoré de ella, fue un flechazo. Las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien no gustan, gusta el morbo, gusta lo clandestino, quien se sienta aludido… no tendrá la conciencia muy tranquila«.

El abrazo de despedida de Hugo e Ivana en ‘Supervivientes 2020’/ Foto: telecinco.es

Y Jorge Javier Vázquez ha querido saber cuál era la opinión de Elena Rodríguez, madre de Adara y concursante, sobre las palabras que había dicho Hugo Sierra. En un primer momento ha dado a entender que no había escuchado lo que había dicho, pero después ha dicho lo siguiente, haciendo referencia a ambas historias de amor: «Esta historia no tiene nada que ver con Gianmarco y Adara», por último ha dicho: «Yo les deseo lo mejor».

Toda una declaración de amor

La última palabra la ha tenido Hugo Sierra, que le ha dicho a su chica: «Te amo, amore», aunque antes ya se habían fundido en un gran abrazo a modo de despedida. Y ha dicho: «Yo amo a esta chica y me interesa nuestor amor».