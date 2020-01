La inesperada aparición pública de Alma Cortés en la recta final de su embarazo

Cada vez falta menos para el nacimiento del primer bebé de Alma Cortés y su emoción es infinita. La hija de Raquel Bollo ha contado cómo ha sido su embarazo a través de su canal de Mtmad, sin embargo, no había sido vista en eventos presumiendo de su figura como lo ha hecho en esta ocasión.

La joven ha sido vista acompañada por su novio, Juan José, y de su cuñada, Junquera Cortés, en el desfile ‘We love Flamenco’, un evento en el que no se esperaba su presencia. Allí ha aparecido muy sonriente y feliz presumiendo de la recta final de la gestación, con un vestido largo, de cuadros beige y negro que marcaba mucho su silueta. Sevilla ha sido el lugar que ha acogido esta fiesta y allí se ha divertido con la novia de su hermano que también está embarazada, aunque de menos meses que ella.

Ama Cortés con su novio y su cuñada Junquera en el desfile ‘We Love Flamenco’

La relación entre las cuñadas parece ser estupenda, y más en un momento tan dulce en el que pueden compartir muchas cosas relacionadas con sus embarazos. Seguro que Alma Cortés se convierte en la mejor consejera para Junquera que tampoco ha sido madre nunca, pero que está viviendo esta etapa con máxima ilusión.

La noticia fue un shock

El embarazo de Alma Cortés fue un shock para su familia, puesto que solo tiene 19 años y está estudiando en la universidad, sin embargo, lo han afrontado con entereza y parece que convertirse en padres ha unido más a la pareja. «Es verdad que la noticia fue muy chocante, yo no me la esperaba y si yo no me la esperaba, imaginaros mi familia. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias pero no dejo de ser una niña que tiene 20 años, estudiante y muy currante. Fue un shock«, dijo en uno de sus vídeos.