La inesperada petición de María Teresa Campos en su reaparición televisiva

De blanco impoluto y con una sonrisa, María Teresa Campos irrumpía este jueves en el plató de 10 momentos de mi vida, programa presentado por Anne Igartiburu emitido en Telemadrid. El motivo de su reaparición en dicho espacio no era otro que el de repasar sus años de trayectoria profesional, pues la comunicadora es una de las presentadoras más reconocidas de nuestro país, tanto es así que fue por mucho tiempo la denominada ‘Reina de las mañanas’ en Telecinco.

A sus 80 años, María Teresa hablaba de sus inicios dentro del mundo de la comunicación, de la radio y de sus primeros empleos, pero también hacía una inesperada petición. Cabe recordar que, lleva alejada del trabajo ya algún tiempo, sin embargo, decía que “no puedo irme sin decir algo… No soy ni más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajado y que ha trabajado mucho, que su trabajo ha gustado, que ha habido gente que han sido felices… Sé que soy mayor, pero no sé por qué, si porque sea mayor no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y así no estoy en mi casa sentada», indicaba con los ojos vidriosos.

“No me quiero poner a llorar, pero eso me está haciendo mucho daño. Porque creo que no es justo que la única que no haya un sitio para ella sea yo”, añadía. La andaluza comentaba que “habrá quien piense que yo quiero un programa. Hablo de una colaboración. Algo que me haga sentir por la mañana, y además de desayunar, me haga sentir a gusto, que me haga feliz. A mí lo que me gusta hacer cosas. Aunque es verdad que no se puede tener cosas y a lo mejor yo he tenido ya demasiado”.

Nacida en Tetuán, la abuela de Alejandra Rubio contaba que empezó a trabajar en la radio “por casualidad” porque un tío suyo trabajaba allí. Ese fue el inicio de su larga trayectoria como periodista. Fue precisamente en ese medio en el que conoció a su marido. “El padre de mis hijas estaba de jefe de emisiones”, recordaba. El 12 de septiembre de 1964 se dieron el ‘sí, quiero’, en la Catedral de Málaga. «Fue un día bonito. Me casé con 23 o 24 años. Tuve a mis dos niñas seguidas», explicaba nostálgica al recordar aquellos años .»Luego me fui a la universidad y me hice la carrera con las niñas chicas», puntualizaba María Teresa.

La ganadora de varios premios Ondas -1980 y 2002-, realizó su último trabajo televisivo con La Campos Móvil, de Telecinco. Sin embargo, tan solo tuvo una emisión en la que entrevistó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, se mantiene alejada del foco mediático y dedicada a su familia que, después de pasar una temporada donde sus hijas y su sobrina estuvieron enfrentadas, se puede decir que la familia Campos se encuentra más unida que nunca, algo que alegra enormemente a la matriarca del clan.