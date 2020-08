La Infanta Sofía aparece lesionada en su visita a Petra con los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor

El de 2020 es un verano distinto para todos los españoles y españolas. Unos querían viajar al extranjero y no han podido, otros deseaban realizar un viaje en familia o con amigos y han preferido no hacerlo. Algunos han redescubierto España y hay quien desgraciadamente no ha podido tomarse unas vacaciones a pesar de querer hacerlo.

Los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Petra

Para la Familia Real también es un verano atípico. Más allá del escándalo provocado por el Rey Juan Carlos, la pandemia ha provocado que las vacaciones de los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas sean distintas a años anteriores. Para empezar, han viajado a Mallorca más tarde que en veranos anteriores, llegando a Marivent el 7 de agosto de 2020. Además, no habrá los tradicionales posados, pero sí una serie de visitas a determinados rincones de Baleares.

De este modo, Don Felipe y Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se desplazaron a Petra, localidad situada a menos de 60 kilómetros al este de Palma, en la comarca del Pla de Mallorca. El motivo de su visita es conocer el museo dedicado a Fray Junípero Serra, misionero mallorquín que evangelizó California.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Petra

La Familia Real, que estuvo acompañada de la Ministra de Educación, Isabel Celaá, apareció en Petra en la tarde del lunes 10 de agosto de 2020, después de haber pasado un fin de semana de descanso en Marivent que Felipe VI había interrumpido horas antes para su tradicional recepción a las autoridades baleares.

La lesión de la Infanta Sofía

A su llegada no llamaron la atención el estilo informal de Don Felipe, ni el vestido rojo de la Reina Letizia. Tampoco lo hicieron el atuendo tropical de Mango que eligió la Princesa Leonor, ni el mono blanco de la Infanta Sofía. Looks aparte, fue la hija pequeña de los Reyes la que acaparó todas las miradas al aparecer con muleta y una venda en la rodilla derecha.

La Infanta Sofía con muleta en Petra

Ántes de que se desataran los rumores sobre lo que había podido pasar, Casa Real no tardó en explicar que la Infanta Sofía había sufrido una caída un día antes. El accidente no fue grave, pero sí lo bastante aparatoso para tener que recibir 5 puntos de sutura. A pesar de que no podía caminar bien, la hija de los Reyes quiso estar presente en esta visita oficial.