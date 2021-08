La Infanta Sofía deslumbra con el look low cost perfecto para el...

La primera aparición de la familia real casi al completo en Mallorca no ha defraudado en términos de estilo. Los Reyes y sus hijas han querido que su primer acto conjunto en la isla sea una visita al Centro de Interpretación del Paraje Natural de la Sierra de Tramontana y al Santuario de Lluc. Una visita que ha tenido lugar a última hora de la tarde, con la puesta de sol de fondo.

Para este encuentro, tanto doña Letizia como Leonor han apostado por looks de estreno. La esposa de Felipe VI ha lucido un favorecedor vestido de escote cruzado y cinturón en color azul cielo de Adolfo Domínguez, una de las marcas a las que recurre con más asiduidad durante sus estancias en la isla. Un modelo con mangas afaroladas que pertenece a la colección del año pasado y que ya no está disponible en tienda ni en la web. Esto es algo que la Reina está haciendo bastante en los últimos tiempos, estrenar prendas que, por alguna razón tenía guardadas y todavía no les había dado una oportunidad. Lo ha combinado con unas originales alpargatas de cintas planas de artesanía ibicenca -que han resaltado la estatura de Leonor y Sofía- y un bolso de estilo totebag con estampado en tela de lenguas mallorquinas. Un complemento que la Reina tiene ya desde hace varios años en su armario y que pertenece a la marca Bolsas FQ, cuya producción tiene fines solidarios, ya que sus beneficios se destinan a la Asociación Catalana de Fibrosis Quística. Como joyas ha lucido su inseparable sortija dorada de Karen Hallam y los pendientes doble daga de Gold & Roses.

Al igual que la Reina, Leonor también ha estrenado look. La Princesa se ha mantenido fiel a su color fetiche, el azul, con un original vestido estampado de la firma & Other Stories con fruncido en la zona de la cadera. Lo ha combinado con unas alpargatas de cintas en color topo con una pequeña plataforma, de una de las firmas predilectas de la Reina, Macarena Shoes. Leonor ha llevado el cabello en un semirrecogido y ha apostado por unos originales pendientes en forma de hoja, muy al estilo de los gustos de la hija de la infanta Elena, Victoria Federica.

Mientras que Leonor ha estrenado look, Sofía se ha desmarcado, en parte, y ha sido más conservadora. La benjamina de la familia real lo apostado todo al blanco y ha recuperado de su armario un favorecedor jumpsuit corto que ya llevó el pasado año, precisamente en su primer acto público en Mallorca, durante una visita a la localidad de Petra. Se trata de un mono corto blanco con cuello camisero, sin mangas y con cinturón, de Zara, que en su momento combinó con menorquinas de color azul. Sin duda, un look de 10 perfecto para el verano y al alcance de todos los bolsillos que confirma a la hija menor de los Reyes como toda una auténtica prescriptora de estilo.