La intención de María Jesús Ruiz con Curro tras las últimas informaciones: «Lo quiero y quiero seguir con él»

María Jesús Ruiz quiere centrarse en su concurso, pero lo cierto es que su paso por ‘La Casa Fuerte’ está marcado por su novio Curro, y no precisamente por lo mucho que le echa de menos y lo bien que marcha su noviazgo. Su relación está envuelta en dudas y el testimonio de Ferre no ha hecho más que hacer pensar mucho a la modelo. Su madre no entiende cómo no ha roto ya su relación con Curro, pero ella quiere seguir confiando en él.

Todo comenzó día antes del comienzo del reality, cuando llegaron a ‘Sálvame’ unas grabaciones que apuntaban a una deslealtad. María Jesús Ruiz no quiso saber nada de ello y publicó en sus redes sociales un selfie besándose con su pareja y asegurando que confiaba en él, algo que su madre Juani Garzón no entiende ni entenderá.

Ferre contándole a María Jesús Ruiz lo que sabe de Curro / Telecinco.es

Así se marchó a ‘La Casa Fuerte’ y, al ser preguntada durante la gala de estreno por Jorge Javier Vázquez, la modelo comentó que confiaba en su pareja -a pesar de que ya le mintió sobre su estado civil al comienzo de su romance- y que hablaría con él a la salida del programa. Pero su firmeza cambió cuando Ferre contó que conocía a una chica de su gimnasio que le había comentado que había tenido más que palabras con el novio de su compañera.

Juani, en contra de la relación de su hija con Curro

Desde entonces María Jesús está dándole vueltas al asunto: «Es que como la convivencia es tan idílica«, aseguraba a sus compañeros escuchando la opinión de su madre: «Pues porque no es real». «No quiero dramas«, aseguraba la modelo durante la gala del domingo 14 de junio, sin querer escuchar los consejos de Ferre, que considera que una persona que ha mentido en una ocasión lo volverá a hacer: «Una persona que lo hace una vez, lo hace dos». «Yo lo único que quiero es una persona en condiciones«, aseguraba Juani.

Juani Garzón no se cree a Curro / Telecinco.es

Ciertamente agobiada, la modelo quiere centrarse en el programa y no pensar más en ello. Está preocupada pero quiere confiar en la palabra de Curro: «Es normal que tengamos momentos de compartir nuestra vida pero justo antes de entrar se dijeron cosas que no quería hace caso porque iba a entrar aquí. Cuando Ferre me lo dijo, que no conocía la historia, pues ya pensé. Lo que pasa es que no sé los tiempos. Yo lo quiero con todo mi corazón y quiero seguir con él, pero otra cosa es que haya una vida paralela».