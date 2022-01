‘La isla de las tentaciones’: así han quedado las parejas

El tradicional Reencuentro ha tenido lugar este martes 18 de enero. Espacio en el que las parejas de la cuarta edición de La isla de las tentaciones han desvelado en qué punto se encuentran. Emoción, nervios, nuevas parejas es lo que se ha podido ver en este capítulo con el que se cierra un ciclo. Los focos del programa se han apagado, pero todavía queda que se vean las caras en el plató en el Debate final.

Nico y Ga·la

La primera en entrar al salón donde se ha habilitado el espacio ha sido Ga·la. Con una actitud mucho más relajada que en la hoguera final, la participante se reitera en la decisión que tomó de finalizar su experiencia sola. Durante estos meses ha quedado con su tentador, Miguel, pero han dejado claro que tan solo tienen una bonita amistad. Por su parte, Nico ha dado a conocer que está «feliz» de poder conocer fuera de la isla a una de sus tentadoras, Miriam, pero que por el momento, no se ve en una relación.

Rosario y Álvaro

Muy emocionados. Así se han mostrado Rosario y Álvaro en todo momento. Al igual que en la última vez que se vieron han declarado su amor, pero han hecho caso a su cabeza y han tomado la decisión de no darse una nueva oportunidad, ya que son conscientes de que «no podemos estar juntos». Si bien lo seguidores esperaban el reencuentro entre Rosario y su tentador, Suso, con quien se fue de la isla, tendrán que esperar a ver el Debate donde averiguarán qué es lo que ha pasado realmente entre ellos, aunque Rosario ya ha confesado que tras su paso por República Dominicana, sí se ha visto con él.

Sandra y Darío

Sandra y Darío tuvieron una hoguera de confrontación en la que se fueron solos debido a la doble infidelidad de Sandra hacia el concursante. Una fue antes de vivir esta experiencia con una expareja suya y en la isla con Rubo, uno de los tentadores. La realidad supera a veces la ficción y durante el Reencuentro, Sandra ha desvelado que fueron dos veces las que fue desleal a Darío antes de poner rumbo a la isla.

Tanto Darío como Sandra han confesado que se han dado una nueva oportunidad, pero que van poco a poco porque él no se termina «de fiar» después de todo lo que ha pasado. No viven juntos, pero sí pasan mucho tiempo los dos solos.

Tania y Alejandro

Tania y Alejandro lo tenían claro: querían terminar juntos esta aventura. Sin embargo, los desafortunados comentarios que vio ella de él la llevaron a tomar la decisión de terminar con la relación. El exconcursante de Gran Hermano VIP la pidió una segunda oportunidad y expresó en su encuentro final que a él también le habían dolido algunas imágenes que había visto junto a Stiven, el tentador de la que era su pareja. Han pasado seis meses y muchas cosas.

Hoy en día siguen juntos. «Le he perdonado todo al 100%», ha dicho Tania. «Yo te quiero pedir perdón a tí y a tu familia públicamente», ha añadido por su parte Alejandro. Aunque la cosa no ha terminado ahí porque de repente, ha entreado Stiven en escena y le ha comentado directamente a Alejandro que fuera de la isla «Tania no le había respetado porque se había acostado con él».

Zoe y Josué

Zoe y Josué fue la única pareja que tomó la determinación de continuar con su amor y así han seguido, luchando por lo que crearon antes de adentrarse en esta experiencia que ha marcado sus vidas para siempre.

También ha arreglado sus diferencias. «Tiene que darme mi lugar», dice Zoe. «Yo te lo demuestro», contesta Josué. «A día de hoy con la persona con la que quiero estar y quiero tener un futuro contigo», añade el extronista Mujeres y Hombres y Viceversa.

.