La isla de las tentaciones: C. Tangana se declara fan del programa y manda un mensaje a Pablo

‘La isla de las tentaciones’ no tiene nada que envidiar a algunos de los realities más conocidos de la pequeña pantalla como ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’, en esta temporada, que está a punto de acabar, ha ido haciéndose con una gran legión de seguidores que ahora en la recta final no han dudado en posicionarse a favor de sus favoritos. No son solamente rostros anónimos los que están completamente enganchados a este formato en el que varias parejas ponen a prueba su relación, siendo puestos a prueba de manera constantes por solteros y solteras, pues entre los fans también se encuentran nombres tan conocidos como el de C. Tangana.

El cantante madrileño parece que no se ha perdido el último episodio de ‘La isla’ en el que, entre otras cosas, Pablo ha puesto punto final a su relación con Mayka después de ver varios vídeos en los que le era infiel con Óscar, con quien la joven ha terminado saliendo del brazo. Un tensísimo cara a cara en el que sucedieron muchas cosas, como una lluvia de reproches que parecían tener acumulados y la quema de Rosito, el peluche de la infancia de Mayka.

Pablo eres un puto maqina vamos con todo mi niño — El madrileño (@c_tangana) October 18, 2020

Como era de esperar, las redes no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo a uno u a otra y, entre ellos, el de C. Tangana, no muy extenso pero sí muy contundente: «Pablo eres un puto máquina, vamos con todo mi niño». Apenas diez palabras con las que el trapero deja claro que apoya al murciano, que no daba crédito a lo que estaba viendo y de la justificación de su ya exnovia: «me arrepiento de haberte hecho daño. Me avergüenzo de esas imágenes, pero porque tú las hayas visto, no de lo que he hecho. Te lo juro que me he dejado llevar con una persona que me ha gustado y ya está», decía la joven, sin poder contener las lágrimas.

Pero esta q dicee — El madrileño (@c_tangana) October 18, 2020

Pero Pablo lo tenía muy claro y, a pesar de sus disculpas, decidió marcharse con la cabeza bien alta y un deseo para quien ha sido su novia durante los últimos tres años: «de verdad que te deseo toda la suerte del mundo porque con ese tío la vas a necesitar». Una opinión que el trapero compartía y es que él, como el murciano, también estaba sorprendido con la actitud de Mayka: «Pero esta qué dice», fue su sorprendente reacción, sumando más de 35 mil ‘me gusta’ en apenas unas horas.