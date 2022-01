‘La isla de las tentaciones’: el cara a cara más esperado de la edición

Emoción y muchas lágrimas. La primera parte de El Gran Debate Final no ha dejado indiferente a nadie. Los grandes protagonistas han sido Rosario y Álvaro. Se han reencontrado después de meses sin verse. Han pasado muchas cosas entre ellos y han aclarado en qué punto se encuentran. Sin embargo, primero ella ha tenido que revelar cómo había terminado la historia que comenzó con Suso, tentador con el que se fue de La isla de las tentaciones.

Es necesario recordar que, Rosario tuvo un idilio durante el programa con Suso, aunque la cosa no terminó del todo bien porque una vez en España, terminaron con el romance que iniciaron en República Dominicana. Por su parte, Álvaro, que también fue desleal a la que por aquel entonces era su pareja, se ha mostrado más sincero que nunca durante toda esta experiencia. Tanto es así, que ha llegado a pedir una oportunidad a Rosario.

“Te quiero mucho, pero me quiero más a mí”, ha respondido la participante entre lágrimas. Ambos han reconocido sus errores, pero han sido tantos que no pueden continuar con la historia que comenzaron hace cuatro años. Álvaro, ha insistido en que es la mujer de su vida. Entre lágrimas y con el corazón en la mano ha pedido una nueva oportunidad que no ha tenido éxito alguno.

Sin duda, se ha vivido un momento de lo más intenso en el plató que ha terminado con el llanto de varios de los asistentes. “Pide ayuda psicológica y cuando aprendas a quererla búscala, si es para ti, ahí estará”, ha aconsejado Zoe con un hilo de voz.

Después de hablar y decirse todo lo que se tenían que decir, la decisión estaba tomada y Rosario ha dejado claro que no quiere estar con Álvaro. Ha sido entonces cuando él se ha terminado derrumbando por completo. “No me voy a ir de tu vida, pero no quiero estar contigo”, ha indicado Rosario mientras le daba un abrazo al que ya es su expareja.

Nico y Gala, también han tenido la oportunidad de dar por finalizada su historia. «No estabamos bien en la relación que teníamos, pero no era consciente», ha dicho la concursante sobre su relación. Por su parte, él ha reconocido que había caído en la monotonía, motivo por el que terminó teniendo un romance con Miriam y Sabela en la isla.

Esta entrega todavía no ha llegado a su fin, queda aún el colofón final que tendrá lugar este martes 25 de enero. Durante la emisión, se despejarán todas las dudas en relación a otras parejas. Por un lado, Stiven estará en el plató y tendrá la oportunidad de aclarar todo con Tania, ¿qué pensará Alejandro, pareja de Tania?

Además, Zoe tendrá que hacer frente a unas pruebas que tiene presuntamente Jennifer, la tentadora de su pareja Josué que podría hacer peligrar su relación. ¿A quién creerá la participante?