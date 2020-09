La línea roja que Karelys Rodríguez no quiso traspasar en ‘Viva la vida’

Emma García regresó a ‘Viva la vida’ el sábado 5 de septiembre de 2020 tras sus vacaciones de verano. Su vuelta fue fuerte al tener como gran entrevista a Karelys Rodríguez, conocida al ser fotografiada junto a Cayetano Rivera, con el que tendría una amistad.

Emma García hablando con Karelys Rodríguez en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Antes de realizarle una entrevista en profundidad, Emma García tuvo la oportunidad de hablar unos minutos con Karelys Rodríguez, a la que realizó algunas preguntas antes de que llegara su gran momento en ‘Viva la vida’.

Eso sí, Karelys dejó claro de quién no va a hablar cuando la presentadora hizo referencia a la mujer de Cayetano Rivera: «No te voy a hablar de terceras personas«. Así mostró que si va a hablar de alguien, es de su vida y de su historia, pero no quiere decir nada de terceras personas.

Karelys conoció a Cayetano Rivera con 21 años

«He venido aquí pensando en mí. No lo he pasado muy bien en muchas ocasiones. He estado enamorada, si no no hubiera estado tanto tiempo en algo que no me aportaba nada. Ya no estoy enamorada, es algo del pasado», añadió Karelys.

Karelys Rodríguez en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Hay cosas que duelen, pero no estoy haciendo esto por despecho, estoy haciendo esto pensando en mí. Todos somos libres de hablar cuando queramos«, señaló Karelys, que comentó que conoció a Cayetano Rivera hace 8 años, cuando ella tenía 21.