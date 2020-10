La lista de famosos con los que Sara Carbonero estuvo ‘liada’ antes de Iker Casillas

Iker Casillas

Ni que decir tiene que la relación sentimental más importante en la vida de Sara Carbonero es la de Iker Casillas. No sólo porque llevan juntos once años, sino por todo lo que han vivido. A la euforia de aquel Mundial en el que nos hacíamos con el triunfo se sumaron días de reconocimiento y alegrías, que pronto se consolidarían con la llegada de dos niños, Martín y Lucas que le darían más sentido todavía a su unión. No en vano, en 2016 sellaron su relación casándose en una ceremonia pequeña y discreta, tal y como a ellos les gusta celebrar las cosas. No obstante, también habría momentos mas amargos: la salida de Iker del Real Madrid, el infarto durante un entrenamiento y el diagnóstico del cáncer de Sara.