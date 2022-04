La llamativa transformación física de Leticia Sabater

Lo ha vuelto a hacer. Leticia Sabater reaparecía la pasada semana en el Deluxe y confirmaba que se había realizado su enésima operación estética. Algo que dejó boquiabiertos a los colaboradores allí presentes. Además, la que fuera presentadora explicó que estuvo ocho horas en el quirófano, intervención que le costó unos 15.000 euros.

“Es impresionante lo que me ha hecho este doctor, ahora estoy muy hinchada y no se aprecia bien, pero no tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy”, contó Leticia sobre el retoque estético del que compartió unas impresionantes fotografías que se hicieron virales en las redes sociales. En dichas fotografías se pudo ver el rostro desfigurado de Leticia Sabater. Marcas, hinchazón, cicatrices y moratones.

Nacida en Barcelona el 21 de junio de 1966, Leticia Sabater se convirtió en uno de los rostros más conocidos de los años 80. Por aquel entonces, formó parte de la figuración en el programa Un, dos, tres… responda otra vez. Después, apareció como azafata durante la Vuelta Ciclista a España y en 1989 se convirtió en ‘chica Hermida’ cuando formó parte de Por la mañana, espacio presentado por Jesús Hermida en TVE.

Unos años más tarde, en 1990, Leticia da el salto al estrellato cuando se convirtió en la presentadora de su primer espacio infantil, No te lo pierdas, junto a Enrique Simón. Un año después, fichó por Telecinco y comenzó uno de sus periodos de máxima popularidad en el medio: Desayuna con alegría, A mediodía, alegría, Vivan los compis, entre otros programas para los más pequeños de la casa. Durante este periodo, Leticia Sabater todavía no se había realizado ninguna intervención estética, esas llegaron después, tal y como ella misma ha explicado con total naturalidad.

La exconcursante de Supervivientes, también se ha operado el pecho.»Me los he puesto en su sitio, me los han dejado como los de Jennifer Lopez y Scarlett Johansson», dijo tras la intervención. También, ha pasado por la mesa de operaciones para realizarse una abdominoplastia para marcar el abdomen de la que presume cada vez que tiene la oportunidad. Incluso a lo largo de todos estos años también se ha realizado un liftin en la parte inferior del rostro y parte del cuello para estirar su piel y lograr un aspecto más rejuvenecido.

Ahora, se encuentra inmersa en proyectos musicales. Hace unos días revelaba a sus seguidores de Instagram que ya está preparando su nuevo tema para el verano 2022. «¡Para todos mis fans seguidores ya preparando el nuevo temazo de verano con Videoclip que tiene prevista su salida el lunes 23 de mayo! ¡Iros preparando para darlo todo este verano conmigo! ¡Deseando que lo cantemos y bailemos juntos!», explicó muy emocionada.