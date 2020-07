La madre de Ana Soria no piensa hablar de la relación de su hija con Enrique Ponce: «Este circo no va conmigo»

Mientras la relación de Enrique Ponce con Ana Soria sigue avanzando, su relación ha comenzado a desestabilizar a la familia de la joven. La última que ha protagonizado un desencuentro con la prensa ha sido Rosa, la madre de Ana Soria, que se ha topado con los periodistas cuando salía de su casa para ir al trabajo, y todo parece indicar que esta situación la está desbordando.

La madre de Ana Soria hablando en ‘El programa del verano’/ Foto: telecinco.es

«No tengo nada que decir sobre la vida de los demás ni tan siquiera de la mía», ha comenzado diciendo en ‘El programa del verano’. Y cuando se la ha preguntado por todo lo que tiene que ver con la relación de su hija, ha insistido tajantemente: «Es que no sé si eres sorda o te lo haces, o es que no entiendes el castellano. Te acabo de decir que yo no voy a decir nada».

Esta situación ha conseguido que la mujer llega a su límite, insistiendo en que no le interesa nada que tenga que ver con la prensa del corazón o con la vida personal de su hija, porque no pienso hablar al respecto, y por eso ha añadido: «Os pido respeto y que comprendáis que a mí este circo no va conmigo. Yo veo La 2, me gustan los programas culturales, no me gusta nada de esto…».

Enrique Ponce y Ana Soria en actitud muy cariñosa

De nuevo ha vuelto a insistir en que no quiere que la vuelvan a molestar ni tener desencuentros de este tipo con la prensa: «Os ruego que a mí no me molestéis más. He tratado de ser educada, no insultaros y me voy a callar por educación».

Prefiere mantenerse al margen

Pese a que su madre no quiere hablar y prefiere mantenerse al margen, Ana Soria si se ha pronunciado sobre su relación y parece que ya se va acostumbrando a encontrarse con las cámaras cerca de su entorno. Mientras que en un principio parecía que intentaba esquivar la en todo momento, ahora se dirige a los periodistas más bien calmado y tranquilo dejando claro que su relación va bien, que la diferencia de edad no es un impedimento y que cada uno es de libre de amar a quien quiera.