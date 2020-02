La madre de Andrea carga contra Ismael (‘La isla de las tentaciones’): «No le quiero en mi casa»

En los últimos programas de ‘La isla de las tentaciones’ se ha podido ver cómo Andrea intimaba cada vez más con Oscar. Tanto han llegado a conocerse los dos chicos que ya han pasado un par de noches juntos desatando su pasión bajo las sabanas. Por el momento, su novio Ismael no ha visto las imágenes, aunque parece que ya poco le importa lo que haga su novia después de ver cómo se besaba con el tentador por toda la villa.

Andrea en ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

A raíz de los últimos acontecimientos, en el debate del 31 de enero, Paula, la madre de Andrea, quiso entrar por teléfono al programa para poder defender a su hija del padrino de Ismael y de los colaboradores que no la estaban dejando en muy buen lugar: «Si no he ido no ha sido por vergüenza, sino porque estoy de baja. Llevo toda la semana mala y todavía lo estoy», aclaraba la madre de la concursante.

«Mi hija puede hacer lo que le de la gana, si quiere estar con Ismael que esté con él, yo no soy nadie para prohibírselo. Lo que sí que le puedo decir a él es que en mi casa no lo quiero«, sentenció la madre de Andrea, que dijo que el motivo principal de que no quisiese ver ni en pintura al novio de su hija era porque le «salió carísimo» todo el año que estuvo viviendo en su casa. Asimismo, la madre de la concursante dijo que Ismael «no le hizo ningún bien» a su hija y que, además, un chico llamado Rafa Martín le había contado que las intenciones de su nuero eran simplemente utilizar a su hija para conseguir fama.

El padrino de Ismael | Foto: Telecinco.es

De igual forma, Paula también quiso defender la actitud de su hija con Óscar: «Desde el principio los dos sintieron atracción. Por lo menos (Andrea) no ha estado jugando con los sentimientos de nadie como Ismael, que ha estado con una y con otra. Tiempo al tiempo, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y a cada uno se le caerá la mascara», aseguró.

La madre de Andrea vs el padrino de Ismael

Ante estas palabras de Paula, el padrino de Ismael no se quiso quedar callado y afirmó que en su familia tampoco quieren a Andrea: «Si ella no quiere a Ismael en su casa nosotros tampoco queremos a Andrea en la nuestra», afirmó, a lo que la madre de la concursante le recriminó que fue ella la que «aguantó» a Ismael durante un año, no ellos a su hija: «Sí y le pintó la casa, le ayudó en todo lo que no quería hacer su marido», reprochó el padrino de Ismael.