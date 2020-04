La madre de Avilés ante su pelea con Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’: «Mi hijo se tenía que haber callado hace tiempo»

La amistad entre Rocío Flores y José Antonio Avilés ha terminado entre acusaciones mutuas. La hija de Antonio David Flores ha dicho basta al haber sido atacada por el periodista utilizando a su madre, y sobre usando cosas que sabe del exterior. Rocío Flores ha intentado contenerse, pero ha podido y ha dicho que tiene la conciencia muy tranquila y que nunca hablaría mal de su madre en una exclusiva.

Antonio David Flores defiende a su hija | Foto: Telecinco.es

Desde España, el padre de Rocío Flores y la madre de José Antonio Avilés tenían algo que decir. Antonio David Flores ha comentado que le gusta la actitud de su hija porque ha plantado cara al colaborador de ‘Viva la vida’ y le ha rebatido sus argumentos. Ha señalado que queda demostrado que acata con historias de fuera donde sabe que hacer daño.

«Avilés, muere matando. Si quería una entrevista de ella ya no lo consigue y así consigue que saltar. Rocío ha dejado claro que no va hablar del asunto de su madre y menos lo voy a hacer yo», ha añadido Antonio David Flores, que no ha querido entrar en detalles.

Con respecto a cómo puede ver todo esto Rocío Carrasco, Antonio David recordó que ella había dicho que no iba a ver el programa y que no sabe si lo ha hecho o no, pero que el concurso de su hija es digno y puede estar orgullosa de ella por los valores que está demostrando y porque todos la quieren.

La madre de Avilés en su conexión con ‘Tierra de nadie’ | Foto: Telecinco.es

La madre de Avilés, contra Rocío Flores y Ana María Aldón

Por su parte, Carmen, madre de José Antonio Avilés quiso defender a su hijo, aunque también reconoció que no estaba siendo acertado: «Se tenía que haber callado hace tiempo«, aseguró, añadiendo que estaba en desacuerdo con que metiera cosas del exterior. Eso sí, no todo vale para ella: «También desapruebo las formas que ha tenido Ana María Aldón, le ha levantado la mano, y Rocío Flores le ha hecho un corte de mangas. Las formas para uno no son buenas, no me gusta».