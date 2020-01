La madre de Estela Grande desmiente la ruptura y el mal momento entre su hija y Diego Matamoros

Kiko Matamoros afirmó en ‘Sálvame’ que Diego Matamoros y Estela Grande rompieron su relación unos días antes de que empezara ‘El tiempo del descuento’. Al parecer la pareja no estaba pasando por un buen momento y que tuvieron una gran bronca que provocó la ruptura del matrimonio.

‘El programa de Ana Rosa’ ha conseguido a hablar con Susana, la madre de Estela Grande. Ella ha sido la encargada de desmentir la ruptura entre su hija y Diego Matamoros, una contradicción a las palabras de Kiko Matamoros. La periodista del programa Leticia Requejo ha relatado su conversación con ella: «He hablado con Susana, la madre de Estela y me desmiente rotundamente esta información, esta bomba que daba Kiko Matamoros. Me dice que no hay crisis y que la relación no se ha roto«. Incluso, la madre de Estela Grande afirma que la pareja estuvo junta en las horas previas a la entrada de la modelo en ‘El tiempo del descuento’: «De hecho, parece ser la pareja dos días antes de que empezara el concurso se fueron a cenar y Diego estuvo horas antes con Estela».

Leticia Requejo hablando de Estela Grande y Diego Matamoros en ‘El programa de Ana Rosa’/ Foto: Telecinco.es

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ asegura que la versión de la madre de Estela Grande y la de Kiko Matamoros es diferente: «Mucha comunicación entre los consuegros no debe de haber». Lo que sí parece es que la relación entre la madre de Estela Grande y Diego Matamoros es muy buena a pesar de las circunstancias: «Con quien sí tiene mucha relación Susana es con su yerno, con Diego. Hablan prácticamente todos los días del concurso de Estela». Los colaboradores del programa han comentado cómo ven la relación entre la modelo y Diego Matamoros y coinciden en que la manera de actuar de Estela Grande dentro de ‘El tiempo del descuento’ no es de una persona que ha roto su relación pero sí de una persona que le importa su matrimonio. También creen que Diego Matamoros no está nada contento con la decisión de Estela de volver a participar en el concurso.

La respuesta de Diego Matamoros

Durante la estancia de Estela Grande en ‘GH VIP 7’, Diego Matamoros utilizó su perfil de Instagram en numerosas ocasiones para declarar su amor por ella. Ahora que la modelo está en ‘El tiempo del descuento’ ha vuelto a utilizar el mismo método. El hijo de Kiko Matamoros afirma que no va a hablar con ningún medio y que no quiere que se repita lo que sucedió durante ‘GH VIP 7’: «Mi intención con mi matrimonio y con mi vida es que no sea un circo, ¿esto qué quiere decir? que durante 3 meses lo ha sido, por muchas partes y por mi parte también, cosa que me arrepiento y no pienso volver a repetir».

Diego Matamoros apoyando su relación con Estela Grande en redes sociales/ Foto: Instagram

Diego Matamoros ha explicado que todas las parejas discuten y que él no veía necesario que Estela Grande volviera a entrar en la casa. Sin embargo, su mujer tomó la decisión y él ha decidido apoyarla. Él dice que no tiene intención de acabar su relación con la modelo: «Sigue siendo mi mujer y allí estaré apoyándola. Veo el 24H y no hay nada de momento que haya visto que me haga pensar que voy a tirar mi matrimonio al garete». Diego Matamoros ha aprovechado su publicación en Instagram para agradecer el apoyo de su padre y afirmar que aunque conoce la opinión de Kiko Matamoros, será él quien tome las decisiones.