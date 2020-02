La madre de Hugo Sierra desmiente a Elena: «Es mentira, estuvo en el parto pero se fue por trabajo»

Tras conocerse que presuntamente Hugo Sierra le impidió a Elena Rodríguez estar el día del parto de su hija, nadie deja de hablar de esto y es que, mientras que Adara reconoció que eso era cierto, Hugo Sierra y su hermano no daban crédito a lo que decían y lo desmentían absolutamente todo.

Es por esto por lo que ‘Sálvame’ se puso en contacto con Adriana, la madre del superviviente, para preguntarle cuál era la verdad detrás de todo este tema: «Es mentira. Si mi hijo no hubiese querido que estuviese Elena no me habría preguntado si podía armarle una cama para que se quedase a dormir esa noche«, aseguró la madre de Sierra que además ella fue la encargada de recoger a la madre de Molinero del aeropuerto y llevarla al hospital.

Elena y Hugo en ‘Supervivientes 2020’| Foto: Telecinco.es

No obstante, la madre de Adara prácticamente al día siguiente se fue, algo que hace pensar a todos los colaboradores del programa que algo turbio había detrás: «No se quedó porque tenía que trabajar. Llegó el sábado y se fue el domingo porque el lunes tenía que ir temprano al trabajo», aseguró la madre del superviviente.

Sin embargo, Pilu que estaba en el plató dijo que eso no era cierto: «Yo estoy aquí por Adara y hablo por lo que ellas me han contado. Elena se vino porque no estaba cómoda y no se sentía bien«, aseguró la tía de Adara que además explicó que llegó un viernes a Palma de Mallorca y que se fue el sábado. «Tú nunca estuviste aquí, ella nunca manifestó un malestar, todos estábamos felices esperando a mi nieto, yo nunca escuché que me hijo le dijera que se fuera«, aseguró la madre del superviviente.

Adara quiere abrir «el cajón de mierda»

Carlota Corredera le quiso preguntar a Adriana sobre la afirmación de Adara de que si abría «el cajón de mierda» sería su familia la que perdería más, algo que la madre de Sierra dijo que era al contrario: «Mi relación con ella era buenísima hasta que pasó lo que pasó. Si ella va a hacerse un poli ojalá que diga la verdad, yo no diría nada porque esto son cosas que se dicen enojada y yo pienso mucho en alguien en quien nadie piensa, le tengo mucho respeto a esa personita y en este tema no se le ha respetado«, aseguró Adriana.

Pilu, la tía de Adara en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

Además, la madre de Sierra le reprochó a la azafata la actitud que tuvo con su hijo y todas las cosas malas que dijo sobre él: «Yo lo entiendo, uno se puede enamorar de otra persona, es normal y a todo el mundo le ha pasado, pero me parece que cuanto estás enamorada no tienes por qué ensuciar a la otra parte«, afirmó.