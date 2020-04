La madre de Hugo Sierra estalla contra Alejandra Rubio y sus abogados le lanzan un ultimátum

Una vez que cumplió la mayoría de edad, Alejandra Rubio apostó por convertirse en un personaje público, con todo lo bueno y todo lo malo que esto tiene. No ha dudado en fichar como colaboradora de programas de Telecinco, donde además de comentar ha dado informaciones.

Carlota Corredera habla con la madre de Hugo Sierra en ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco.es

La hija de Terelu Campos citó fuentes familiares de Hugo Sierra para señalar que el uruguayo y Hugo Sierra habían pactado una reconciliación. Adara calificó esta información como algo ridículo, mientras que Bruno Sierra, hermano de Hugo, avisó tanto a José Antonio Avilés, que había dicho lo mismo que Alejandra Rubio, como a la nieta de María Teresa Campos, de que tendrían que hacerse cargo de sus palabras.

Carolina Sobe replica a la madre de Hugo Sierra

La propia madre de Hugo Sierra conectó con ‘Sálvame’ para atacar a Alejandra Rubio al dudar de su profesionalidad, confirmando además que si no se retracta habrá consecuencias para ella: «Es todo mentira. Si ella no se retracta públicamente… porque para dar una información… Es una chica joven que quiere incrementarse en el mundo del periodismo, pero me parece que para ser así tiene que tener una buena información, tiene que tener buenos datos».

Carolina Sobe y la madre de Hugo Sierra en ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco.es

Carolina Sobe no pudo aguantar sin intervenir y le espetó a la madre de Hugo Sierra: «Alejandra no ecesita a tu hijo para crecer como personaje. Porque si ella está anunciando que un familiar de Hugo es el que pasó la información, ¿por qué se empieza a dar gente por aludida y a decir cosas que no tienen sentido? Ella no ha dicho ningún nombre. Enseguida tu hijo salió a darse por aludido en redes», comentó la colaboradora.

«Yo sé pedir disculpas y sé reconocer las cosas, no soy mala persona. Pediré disculpas a la madre de José Antonio Avilés«, reconoció la madre de Hugo Sierra, que es consciente de que pudo pasarse con el periodista, que fue el primero que soltó la información. «Estamos aguantando muchas cosas desde noviembre (de 2019), tenemos un límite ya».

Alejandra Rubio en el tecer debate de ‘La isla de las tentaciones’

Antonio David Flores añadió que tenía el documento que el despacho de abogados de Hugo Sierra ha pasado a la prensa: «Pretende iniciar una conciliación previa con Alejandra Rubio antes de interponer una querella criminal por calumnias e injurias y le da precisamente el plazo de de 48 años para que pueda retractarse ante los medios de comunicación de las acusaciones hacia Hugo», unas palabras que confirmó la madre de Hugo Sierra.