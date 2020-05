La madre de José Antonio Avilés, a la defensiva y sin decir absolutamente nada sobre las mentiras de su hijo

La vida de José Antonio Avilés ha dado un gran giro tras su paso por ‘Supervivientes 2020’. El concursante ha dado mucho de qué hablar durante toda su participación en el reality pero lo que más ha dado que hablar ha sido lo que ha hecho fuera en su vida real. Avilés tiene que hacer frente a todas las informaciones que han surgido sobre sus deudas y posibles estafas, algo sobre lo que ha comenzado a explicarse desde la distancia.

José Antonio Avilés tuvo su entrevista con Jorge Javier Vázquez y reveló que no es periodista, que ‘ha matado a su abuela’ tres veces para justificar impagos y que su madre no sabía nada de todo lo que ahora ha salido a la luz. Esto es bastante impactante, teniendo en cuenta que inciden en que son una familia normal y es muy raro que en una familia normal la madre no sepa que su hijo se ha inventado la carrera universitaria.

La madre de José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Precisamente porque Carmen, madre de Avilés, también se ha vuelto protagonista, ha hablado en directo con Emma García en ‘Viva la vida’, en una entrevista en la que ha estado un tanto a la defensiva: «Estoy esperando que venga José Antonio y son muchos sentimientos contrapuestos. Yo he sabido lo que José Antonio ha querido que yo sepa. Él no nos ha comentado nada de lo que está saliendo. Él ha dicho que tiene que seguir explicándose. Ha habido algo de premeditación en cuestión de señalarlo. Vamos a dejarlo que hable y luego lo tendrá que juzgar la persona indicada», comentaba.

Hablar sin decir nada

Carmen ha ido respondiendo a las preguntas de Emma García pero lo cierto es que tampoco ha aclarado nada, solo se ha centrado en la edad de José Antonio Avilés y en que puede haber cometido errores pero que sus padres siempre van a estar a su lado: «Ahora mismo no sería capaz de responder a lo de la doble vida. Cuando vuelva tendré una charla con él porque nos concierne a los dos. Si él lo ha hecho no le voy a justificar», decía.

La madre de Avilés hablando de su hijo | Foto: telecinco.es

«No confundamos la infancia de José Antonio. Ahora hay unas causas que cada uno está contando como quiere. Ha tenido una infancia con su familia fenomenal. Una etapa de su vida, en la que ha utilizado unos medios para llegar a un sitio, no quiere decir que haya sido así toda su vida. A los 18, en un momento puntual en el que se cree adulto y empieza a forjar su vida…», comentaba Carmen, algo que sigue sin cuadrar teniendo en cuenta la corta edad de Avilés.

Respecto a la entrevista en ‘SV 2020’, asegura que estuvo muy acertado y para nada frío como ha comentado Emma García: «Creo que supo guardar muy bien la compostura, puso el corazón al 100% y para nada me resulta frío. A sus padres no les tiene que pedir perdón, con que recapacite, reconduzca su vida, y esos errores que dice que ha tenido no volverlos a tener. Tiene 24 años, es muy capaz de retomar y reconducir su vida».