La madre de José Antonio Avilés enfadada, se enfrenta con los medios

Carmen Prior, la madre de José Antonio Avilés, se ha mostrado muy molesta con los medios ante las cámaras de Europa Press. La cordobesa ha utilizado asegurado que no está nada contenta con la prensa.

Aunque en un primer momento se mostró irónica, Carmen explicó sin ningún tipo de reparos que estaba cansada de hablar y que luego, según su versión, se cambiasen sus palabras o se tergiversase lo que había dicho.

La madre de Avilés estalla

Y es que la aparición en la escena público de las deudas de su hijo han puesto en una situación muy delicada a la familia. Mientras José Antonio Avilés continúa cumpliendo con la cuarentena tras su regreso de Honduras, su madre es la que continúa dando la cara día a día.

Esta vez, Carmen mostró su enfado ante Europa Press asegurando que no iba a hablar más delante de los medios “porque decís todo lo que queréis. Yo ya he dejado de contestaros precisamente porque decís lo que queréis, no lo que se os transmite. Entonces yo os he tratado con educación, con respeto, os he contestado siempre pero evidentemente ha llegado un punto de que como cambiáis, tergiversáis y hacéis lo que queréis pues yo lo siento en el alma pero yo no os puedo decir nada”.