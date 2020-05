La madre de José Antonio Avilés: niega ser su representante y reconoce el dolor que sufre la familia

‘Viva la vida’ dedicó la mayor parte del programa del sábado 9 de mayo de 2020 a hablar sobre José Antonio Avilés. El colaborador de ‘Viva la vida‘ ha sido acusado de muchas cosas, entre ellas de malas prácticas para conseguir entrevistas. Desde el programa han logrado confirmar que en al menos tres de ellas no se le podían reprochar lo que se dice de él. Además, prefieren esperar a que vuelva y se explique antes de emitir juicios de valor.

Emma García hablando con la madre de Avilés en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Emma García ha tenido la oportunidad de hablar con la madre de José Antonio Avilés, que lógicamente está muy afectada por lo que está pasando. «Estoy tocada. Con ganas de que José Antonio vuelva. He podido hablar con él un rato. Cuando hablé con él estaba muy nervioso, se emocionó, continuamos hablando y se fue relajando. Cuando se cortó la llamada ya estaba tranquilo. Él no se esperaba lo que se vio en ‘El Debate'». Cuando me facilitaron la llamada no me dejaron terminar de poder hablar e intentar tranquilizarlo».

La madre de Avilés pide que se escuche su versión

«Yo creo que todo el mundo debemos esperar a que venga José Antonio y que él explicase y demostrase, que él hablase porque en todo hay dos personas. Se está escuchado una versión, pero hay que escuchar la otra. No entiendo por qué no esperar a que esté aquí para poder haberlo dicho de tú a tú», declaró la madre de Avilés.

La madre de Avilés, muy afectada por las polémicas de su hijo | Foto: Telecinco.es

«No tuvimos tiempo a prepararle porque las llamadas son muy cortas. Me pidió hablar también con otras personas. En todo momento le mostré nuestro apoyo, que no está solo y que lo esperamos, cuando antes, mucho mejor. Después de todo lo que vivió en ‘El Debate’, no me pareció oportuno explicarle lo que estaba pasando aquí», añadió.

«No sabía qué le preocupaba más, si yo a él. Tiene 23 años, ha estado 3 meses en una isla con sus debates, sus controversias, lejos de su vida. Psicológicamente no creo que pueda estar entero para explicarle todo lo que está pasando fuera. Percibo que está fuerte para enfrentarse a lo que le espera», comentó. «La situación por la que estamos pasando la familia y amigos, estamos sobrepasados. Cámaras en casa, por la calle. No te deja pensar más allá de qué se está montando».

La madre de Avilés durante su intervención en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Con respecto a las deudas de las que Avilés habló a Raúl Prieto, Carmen ha comentado que no le consta que tengas deudas, aunque tampoco ha salido a preguntar si las tiene o no las tiene. «Tengo mucha tensión de nervios desde que empezó el concurso, lo que no te deja mostrar sensibilidad. No he llorado. Mi marido está como yo, esperando que regrese, que se le dé la oportunidad de explicar y defenderse y que se escuche la otra versión. Me cuesta trabajo entender por qué lo que ha salido ahora no ha salido antes y pasa cuando él no está aquí». Finalmente ha dejado claro que no ha amenazado a nadie, que no le consta ninguna denuncia hacia su hijo y ha negado ser su representante como se ha llegado a decir: «Soy la madre de José Antonio Avilés, nada más, no soy su representante», ha finalizado.