La madre de José Antonio Avilés tras su regreso de ‘Supervivientes 2020’: «Está mejor de lo que me esperaba»

José Antonio Avilés no ha ganado ‘Supervivientes 2020‘ pero sin duda se ha convertido en el gran protagonista de la edición. Pero tampoco por lo que ha ocurrido en su concurso sino por todo lo que se dijo de él fuera de este. Una serie de mentiras sobre su vida han destapado años de presuntos engaños y estafas que no dejaban en buen lugar al colaborador de ‘Viva la vida’. La primera de ellas, que no es periodista.

Por eso su regreso a España era de los más esperados para ver como el joven haría frente a todas las polémicas en torno a él. Y sin duda en cuanto puso un pie en su país ya ha dado de qué hablar tras mostrarse distante y muy cortante con su propia madre, quien le estaba esperando en la estación de tren tras meses sin verse. Para hablar de todo esto, ha sido ella misma la que conectó con ‘Viva la vida’ y no ha dudado en explicar todo lo que ocurrió con su hijo desde su regreso.

Todavía no han hablado entre ellos sobre todo lo que se dijo | Foto: Telecinco.es

«Lo he visto un poco nervioso pero fuerte«, le reconoce a Emma García: «Lo he visto mejor de lo que me esperaba, más entero«. En cuanto a los primeros gestos que tuvo con ella, dice que fue todo por compostura delante de las cámaras y las reglas de distanciamiento físico por las medidas contra el coronavirus: «Guardando las composturas, no fue como yo hubiese deseado«, explica: «Lo de abrazarlo lo tuve que retrasar hasta llegar a casa».En cuanto al manotazo que le dio para que soltase su maleta, también tiene una explicación que esconde preocupación por ella: «Y lo de la maleta es porque yo tengo una dolencia. No ha sido nada más«, asegurar su madre.

Respecto a todo lo demás en lo que se ha visto en vuelto su hijo, no tiene mucha respuesta dado que tampoco han tenido una larga conversación porque este aún tiene mucho jet-lag. «Yo lo que quiero es que reconduzca su vida, al igual que su familia. Él sabe que el tema mediático no es mi vida ni mi sueño. Ni siquiera me llena», explica. «Yo le digo que tenemos que hablar. Lloramos. Pero nada más, realmente con él no hemos hablado. Él tiene que explicarnos«.

José Antonio Avilés ya habló con sus abogados | Foto: Telecinco.es

Según sabían algunos colaboradores del programa presentado por Emma García, el exconcursante de ‘Supervivientes’ habría tenido una reunión con sus abogados para empezar a solucionar esos supuestos problemas que le llevan persiguiendo varias semanas. «Los profesionales que José Antonio contrate o haya contratado será de nuestra confidencia y nos dirán por donde ir tanto por la vía legal como por cualquier otra. Puede ser o no puede ser«, unas palabras que todos interpretaron como una confirmación de dicha reunión.

Eso sí, a pesar de todo lo que se haya dicho, su madre está dispuesta a creer en la inocencia de su hijo hasta que se demuestre lo contrario y hacer pagar aquellos que han colocado a su hijo en tan mal lugar con mentiras sobre su pasado. «Él estaba preocupado por el tema cárcel. Eso me pareció una aberración», reconoce: «A mí no me consta nada porque no he hablado con mi hijo. Me consta lo que habéis dicho vosotros de mi hijo. Pero todo eso habrá que verlo». Lo único que ha podido asegurar durante la entrevista es que José Antonio Avilés «va a ser consecuente y responsable con todo lo que sea verdad«.