La mala decisión de Ryan Reynolds sobre su boda con Blake Lively de la que todavía se arrepiente

Blake Lively y Rayn Reynolds son una de esas parejas que todo el mundo admira. Dos actores con mucho éxito, que han formado una familia maravillosa y que se quieren por encima de todas las cosas. Sin embargo, Reynolds ha recordado un detalle de su boda que todavía le atormenta y que, por muchos años que pasen desde que se dijeron ‘sí, quiero’, no se lo borrará de la cabeza.

Fue hace ocho años cuando Ryan Reynolds y Blake Lively contrajeron matrimonio en una antigua plantación de Carolina del Sur llamada Boone Hall. Hasta aquí todo normal, puesto que se trata de un lugar para celebrar eventos muy bonito. Sin embargo, la historia de este lugar es bastante truculenta, ya que fue un sitio en el que trabajaron forzosamente centenares de esclavos.

Ryan Reynolds besando a Blake Lively al recibir la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood

Pues bien, el actor ha concedido una entrevista en Fast Company y se ha mostrado tremendamente arrepentido: «Eso es algo por lo que siempre estaré profundamente arrepentido. No hay manera adecuada de pedir perdón por aquello», comentaba. «En aquel entonces lo único que vimos es que era un lugar precioso para casarse en Pinterest. Lo que hemos visto después es que aquel lugar se construyó sobre una tragedia devastadora», decía visiblemente afectado.

Una decisión que cambiarían

El matrimonio pidió perdón por el lugar en el que se habían casado y decidieron tomar una decisión para intentar borrar alguno de los recuerdos vividos en dicho lugar con un pasado tan delicado: «Por eso hace unos años volvimos a casarnos en nuestra casa, para intentar borrar ese recuerdo. Pero la vergüenza funciona de manera muy extraña. Cometer un error tan grande como ese solo puede hacer que o bien te encierres en ti mismo, o bien te replantees la cosas y llevarte a la acción».

Blake Lively y Ryan Reynolds durante la presentación de la película ‘A quiet place’

Ryan Reynolds ha hablado muy claro sobre la situación: «Esto no significa que no vas a volver a equivocarte, pero reorganizar y enfrentarse a las injusticias sociales que no te habías dado cuenta que existían es un trabajo que nunca termina». Además, no hay que olvidar que el actor y Blake Lively siempre están apoyando la causa del racismo e incluso realizaron una gran donación a la familia de George Floyd tras su asesinato a manos de un policía.