La millonaria donación que los Duques de Cambridge han hecho a través de su fundación para ayudar a la salud mental

Una vez más los Duques de Cambridge han dejado constancia de su inmensa preocupación por todo lo relacionado con los problemas de salud mental. El matrimonio ha sido visto en Sandringham para hablar con algunas personas que se ocupan de ayudar a los que más lo necesitan en este aspecto. El Príncipe Guillermo y Kate Middleton ha mantenido varias conversaciones al aire libre con representantes de algunas organizaciones benéficas que se encargan de este tipo de problemas y ha podido ser posible llevar a cabo estas conversaciones en la casa que poseen en dicho lugar ubicada en Norfolk.

Kate Middleton hablando con representantes de organizaciones benéficas de la salud mental

La mejor noticia que podría dar el matrimonio es que han decidido donar a través de su fundación The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge una cifra muy elevada, en concreto 1,8 millones de libras que serán entregadas a diez asociaciones diferentes para que puedan ayudar a las personas que se han visto más afectadas mentalmente después de la pandemia.

En esta charla en los jardines de la casa de Sandringham se han sentado alrededor de una mesa para exponer sus ideas con estos representantes entre los que se encontraba por ejemplo el conductor de una ambulancia. Intercambiando sus ideas se ha podido ver que los Duques de Cambridge han estado sonrientes en todo momento, sin llevar mascarilla pero manteniendo la distancia.

El Príncipe Guillermo hablando con representantes de organizaciones benéficas de la salud mental

Junto a su hermano el Príncipe Harry, el Duque de Cambridge ha expresado en varia ocasiones que los problemas de salud mental tiene mucha importancia para él, tanto es así que se llevan un importante grueso de la recaudación que se realiza a través de la fundación que posea junto a su mujer.

Aplicaciones y donaciones para velar por la salud mental

Ya en abril de 2020 mostraron su preocupación por este asunto relacionado con la crisis del coronavirus, haciendo hincapié en la necesidad de que la ansiedad no se debía de apoderar de nosotros pese a las circunstancias. Fue en ese momento cuando el Príncipe Guillermo habló del proyecto ‘Every mind matters’, una página web patrocinada por su propia fundación que se podía utilizar para conseguir diferentes tips y consejos orientados a la sociedad británica para ayudar a gestionar los sentimientos y emociones que han surgido a raíz de la pandemia.