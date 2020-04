La Ministra Carolina Darias anuncia que ha superado el coronavirus

Carolina Darias acaba de anunciar que ha superado el coronavirus después de que se sometiera a una segunda prueba pasado un tiempo prudencial y diera positivo. La Ministra de Política Territorial y Función Pública, ha dejado de ser positiva al virus pero para ello han tenido que pasar más de 30 días, puesto que a los 15 días seguía siendo positiva como ella misma hizo saber.

Ha sido a través de su cuenta de Twitter donde ha dado la noticia con el siguiente mensaje: «Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos».

En su momento, cuando aún no había superado el virus, publicó estas palabras: «Tras 15 días sigo siendo positiva en Covid-19. Así que, desde casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias, continúo trabajando al frente del Ministerio con fuerza y determinación. Estoy bien. Gracias por tanto cariño y apoyo. #EsteVirusLoParamosUnidos».

Carolina Darias en una foto de su cuenta personal de Facebook

Como ella misma hizo saber, ha estado bien, sin embargo, tuvo que continuar aislada a la espera de que el virus dejara de estar presente en su cuerpo. Por lo pronto, ha continuado al pie del cañón y al frente de su ministerio mientras trabajaba desde casa como muchos otros políticos.

Otros políticos contagiados

A ella se suma una larga lista de políticos que se han visto afectados en primera persona por el Covid-19, como Irene Montero, Santiago Abascal, Ortega Smith, Carmen Calvo o Ana Pastor. También la mujer del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, dio positivo, y del mismo modo continúa aislada en su domicilio.