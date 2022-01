La Navidad más triste para Ana Obregón: la presentadora explica cómo está

El pasado 29 de diciembre Ana Obregón daba una noticia que no hubiera imaginado dar. La presentadora anunciaba que había dado positivo en Covid-19. “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado”, dijo lamentando al no poder dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu. Días después y ya en el 2022, la actriz revelaba cómo se encuentra y cómo ha pasado estas fiestas tan especiales.

Tal y como dictamina el protocolo sanitario, aquella persona que se contagie del virus debe estar confinada en casa al menos siete días siempre y cuando en los últimos tres días no se precien síntomas. “No puedo negaros que están siendo las navidades más tristes y difíciles de mi vida, pero aquí estoy confinada en casa sola y acompañada por el COVID (Gracias a las vacunas esto es como un catarro enorme y ya me siento bien)”,explicaba Ana Obregón a través de las redes sociales. Nada más saber que tenía la enfermedad, Ana quiso tranquilizar a sus seguidores y ya explicó que la estaba pasando como si fuera un «catarro súper fuerte».

A última hora de la jornada, Ana Obregón ha dado a conocer la mejor de las noticias. “¡Por fin he dado negativa en Covid! Esta variante para mí ha sido como un catarro muy fuerte, ni siquiera fiebre, ni tos. Estar estos 10 días de las Navidades más tristes de mi vida en casa sola sin poder ver a nadie, ha sido una prueba más que me ha puesto la vida. Ni siquiera he podido ver a mi padre que por cierto se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma”, ha comentado emocionada.

Después del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, la intérprete de Ana y los 7 estuvo alejada del foco mediático y se refugió en sus redes sociales, donde explicaba cómo se sentía. Fue el pasado año cuando retomó sus compromisos profesionales, el primero de ellos fue el de dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu. Tan agradable fue la experiencia que ha querido repetir este 2021, aunque no ha sido posible. Sin embargo, Ana Obregón ha dejado claro que el próximo 31 de diciembre volverá a estar enla Puerta del Sol. «Gracias a @rubenhernandezcostura_ por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene. Y gracias a @rabatjewellery por sus joyas impresionantes que también luciré el año que viene. #campanadas 2021 #rtve #malditocovid», expresó el día que anunció que causaba baja en TVE.

Las dos grandes pérdidas de Ana Obregón

El 13 de mayo de 2020 fallecía Álex Lequio, víctima de un cáncer que padecía desde hacía dos años atras. Un duro mazazo para Ana Obregón. «Se apagó mi vida», escribió horas después de la triste pérdida del eterno luchador y fundador de Polar Marketing.

El 21 de mayo de 2021, la presentadora recibía otra terrible noticia: perdía a su madre, Ana María Obregón Navarro. “Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. amá, cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre”, se pudo leer en un escrito que compartió en su perfil de Instagram por aquel entonces.