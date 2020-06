La no-llamada de la mujer de Chelo García Cortés en ‘La última cena’ enfrenta a los colaboradores

Chelo García Cortés se enfrentaba a su noche de ‘La última cena’ en la que tenía que cocinar junto a María Patiño un menú que parecía sencillo pero nada más lejos de la realidad. La pareja de cocineras tenía que hacer un plato de pasta, pulpo a feira y torrijas pero no todo salió como debía. El primer plato recaía en las manos de Chelo García Cortés y al ser pasta fresca no fue nada fácil, provocando que la colaboradora rompiera a llorar al verse impotente.

Sin embargo, esta no fue la parte de la noche más complicada, puesto que Marta, la mujer de Chelo García Cortés se convirtió en la gran protagonista por su ausencia en los mensajes de ánimo para las cocineras de la noche. María Patiño tuvo una conexión con su hermano Antonio pero Chelo no pudo contar con un vídeo de su mujer Marta. Al principio se dijo que era la propia Marta la que no quería entrar pero, tras muchas opiniones, se supo que era Chelo la que no quería que entrara su mujer por teléfono.

Chelo García Cortés escuchando a sus compañeros | Foto: telecinco.es

Una opinión de Antonio Montero hizo que todos los colaboradores presentes en la mesa de ‘La última cena’ saltaran y opinaran sobre la situación, culpando al colaborador de lo que se estaba dando a entender. En primer lugar, Chelo decía: «Ella es libre de elegir si quiere entrar o no. Hoy no estaba muy animada para entrar porque hay días que puedes estar más animada que otros. Yo no tengo ningún problema para que entre, es más, ha entrado cuando ella ha considerado. Hay días que el ánimo está más arriba y otros más abajo».

Enfrentamientos varios

Tras esta explicación de Chelo García Cortés, Antonio Montero insistía en que no entendía el motivo por el que Marta no quería mandar un mensaje de ánimo a su mujer y daba a entender que no se encontraba bien como para aparecer en el programa. Esto ha hecho que todos volvieran a las últimas intervenciones de la mujer de Chelo cuando apareció en las conexiones en directo de la colaboradora y Montero aseguraba que «en la última intervención hubo cierto conflicto porque no querías que ella entrara. Estaba divertida».

Chelo García Cortés y Marta en un Deluxe | Foto: telecinco.es

Por su parte, Matamoros exponía lo que le habían comunicado fuera de cámara: «Esto es una cena llena de cínicos, porque si queremos decir la verdad la decimos. Marta no entra porque no quiere Chelo, no porque no quiera ella. Como sabes tan bien como yo. Me han dicho ‘Marta no va a entrar porque Chelo no quiere y como se va a suscitar el tema vamos a tratarlo de forma suave«. Mila Ximénez, Lydia Lozano y María Patiño se ponían en contra de Montero porque sabían que estaba dando a entender algún aspecto de la mujer de Chelo del que nadie quería hablar.

Finalmente, María Patiño comentaba que había recibido varias llamadas de Marta y se ponía en contacto con ella, poniendo el manos libres y pidiéndole que le mandara un mensaje de ánimo a su mujer. La colaboradora aseguraba que Marta estaba bien y Chelo, disimulando, decía que claro que estaba bien, que qué le iba a pasar, pero Patiño insistía en que todo estaba correcto. Tras las escasas palabras de Marta, Chelo recibió una llamada de José Manuel Parada y la noche continuó sin más explicaciones.