La organización benéfica del Príncipe Harry y Meghan: del nombre elegido al trabajo que quieren realizar

Una vez que se conoció que los Duques de Sussex habían decidido separarse de los Duques de Cambridge en la Royal Foundation, y después en todo lo demás, y que querían fundar su propia entidad benéfica, se habló de que se llamaría The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Sussex. Sin embargo, tuvieron que descartarlo debido a que en su acuerdo de salida de la Casa Real Británica, >se les prohibió utilizar la marca Sussex Royal. El Príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron que dar una vuelta a todo y enfocarse en la búsqueda de una marca propia que no llevara su título ni tampoco la palabra royal.

El Príncipe Harry y Meghan Markle tras su salida de la Casa de Canadá en Londres

No han tardado mucho en encontrar una solución. Menos de una semana después de que se formalizara su salida de la Casa Real Británica y de que se despidieran con la promesa de volver después de mantenerse alejados temporalmente, el Príncipe Harry y Meghan Markle han reaparecido para anunciar el nombre de su entidad benéfica: Archewell.

Como han contado a The Telegraph, desean hacer algo que importe, que tenga significado. Entre sus objetivos se encuentran materiales de educación y formación a través de libros, películas y podcast. A través de Archewell, cuya solicitud se encuentra en Estados Unidos, pueden comercializar películas y merchandising como camisetas y bolígrafos. Además de eso, quieren volcarse en servicios caritativos y de voluntariado organizando grupos de apoyo para personas que lo necesitan.

El Príncipe Harry y Meghan Markle en su primera aparición conjunta tras el Sussexit

Se encuentran trabajando también en una web de bienestar, algo en lo que Meghan Markle tiene experiencia gracias a The Tig, la página que cerró en 2017 antes de comprometerse con el Príncipe Harry. Entre los contenidos propuestos habría temas de nutrición, salud física y mental. Se confirma así el plan de la Duquesa de Sussex de retomar algo en lo que ponía mucha pasión y que ahora tendrá una repercusión mucho mayor que en su momento.

Asimismo, a través de Archewell se ofrecerían servicios de terapia de salud mental, un campo con el que el Príncipe Harry ha trabajado a través de la campaña Heads Together de la Royal Foundation. También es posible que se realizaran publicaciones propias de libros, música e incluso se habla de software informático.

El Príncipe Harry y Meghan Markle en su último acto como miembros de la Casa Real Británica

No contentos con eso, a través de Archewell podría crear sus propios premios, con los que galardonarían a personas o entidades que siguieran los valores que busca la fundación. Se organizarían seminarios, conferencias y eventos con propósitos culturales, deportivos, de entretenimiento y de salud mental. Todo un imperio benéfico que debido al potencial de los Duques de Sussex encontraría fácil financiación. Se entiende que al ser financieramente independientes, ellos mismos podrían inyectar dinero en una entidad que al mismo tiempo les daría la posibilidad de conseguir más proyección para obtener ingresos por otros lados.

La inspiración para Archewell

El nombre ha sido elegido porque Arche significa en griego «fuente de acción, origen, principio». Les gustaba tanto que no dudaron en que Archie inspirara el nombre de su hijo, al que llamaron Archie Harrison. Consideraron llamar a su entidad Arche Foundation o Archeway, hasta que encontraron el nombre perfecto con Archewell. Empieza una etapa para el Príncipe Harry y Meghan Markle sin romper del todo con la anterior, ya que Sussex Royal no se cerrará en Instagram para que su labor dentro de la Casa Real Británica pueda verse en ese lugar. El pasado ha sido intenso, el futuro es prometedor.