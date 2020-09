La pelea de Marta López y Efrén Reyero en ‘Sábado Deluxe’: sexo por dinero y vergüenza

Después de la confesión de Anabel Pantoja sobre su adicción a las pastillas para dormir llegó el momento de Efrén Reyero, que se sometió a un PoliDeluxe para hablar sobre su relación con Marta López. Ambos eran muy amigos, pero un día saltó la chispa y esas amistad derivó en una relación que avanza poco a poco. El extronista fue sincero y reconoció que aunque está ilusionado con la colaboradora, todavía no se ha enamorado: «La quiero, tengo muchísima ilusión, pero no estoy enamorado«. También reconoció que no tiene miedo de que Marta López vuelva con Alfonso Merlos ahora que ha roto con Alexia Rivas. Es algo que no se plantea y por tanto no le preocupa.

Efrén Reyero en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

También habló de cómo surgió el amor, o mejor dicho cómo estalló la pasión entre ellos. Reconoció que sucedió al volver de una discoteca y que resultó muy brusco: «La primera vez fue como cuando sueltas a un toro del chiquero. Fue con mucho impulso, con muchas ganas y mucha pasión«. Marta López, que estaba allí presente, confirmó que era todo cierto a pesar de la vergüenza que le daba escucharlo.

Efrén Reyero negó que su relación con Marta López fuera un montaje para poder ir a ‘Supervivientes’ y que si tuviera que elegir se quedaría con ella. Ha negado además que esté con la colaboradora para volver a la tele. Hasta ahí todo ha sido sintonía entre la pareja.

Las palabras que no gustaron a Marta López

El extronista reveló que un productor de televisión le ofreció trabajo a cambio de sexo. Él se negó. También rechazó 25.000 euros por participar en una orgía con hombres y mujeres. Eso sí, matizó que si tuviera problemas económicos si se plantearía tener sexo con mujeres a cambio de dinero: «Si me hace falta el dinero en casa lo haría, soy sincero».

Marta López, molesta con Efrén Reyero en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Sus palabras no hicieron ninguna gracia a Marta López, que le recriminó que hubiera dicho eso: «Ese comentario que te hubieras acostado con tías con dinero no me ha gustado. No me gusta que la persona con la que estoy diga eso». Ante la reacción de su novio, Reyero matizó que si lo necesitara se lo plantearía: «No me vendo por dinero, pero igual me lo planteo si lo necesito, no me he visto en la situación. He dicho que si me hiciese falta, mucha falta». Sin embargo, Marta López seguía sin entender lo que quería decir su novio: «No me gustaría estar con una persona que se vende por dinero, a mí me ha hecho falta el dinero y me he puesto a fregar».