La petición de Alejandra Rubio a su madre Terelu Campos para evitar que sufra

Alejandra Rubio sabía que si entraba en el circo mediático, alguna vez iba a salir escaldada. Sin embargo, lo bueno supera a lo malo, y teniendo en cuenta que forma parte de una de las familias más famosas de España y que el foco mediático siempre está sobre ellas, optó por aprovechar las oportunidades y enfrentar las críticas desde un puesto en televisión.

Alejandra Rubio responde a las críticas en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Después de que salieran a la luz los audios en los que Alejandra Rubio criticaba a Anita Matamoros cuando tenían 16 años, Terelu Campos se puso muy nerviosa y no pudo soportar las críticas hacia su hija. Desde ‘Viva la vida’ pidió que los ataques fueran para ella: «Quieren hacerme daño a mí y atacan a mi hija porque saben que es lo que más me duele. Las flechas, los tanques, la artillería… hacia mí. Matadme a mí«.

Alejandra Rubio no quiere que Terelu se meta

Días más tarde, y después de una semana de críticas en ‘Sálvame’ hacia Alejandra Rubio y Terelu Campos, la propia Alejandra ha querido dar su opinión y mostrar que lo que quiere es dejar todo este tema atrás y no seguir alimentando una polémica que considera algo del pasado.

Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Estos temas me dan bastante igual, lo que opinen me da igual. Tengo la suerte de que las cosas no me afecten demasiado. Estoy acostumbrada porque lo llevo viendo toda la vida. Afronto las criticas, no necesito que nadie dé la cara por mí. Me puedo preocupar, pero no me puede ir todo en ello», señaló en ‘Viva la vida’.

«A mi madre le he dicho que no se meta, que no lo haga más grande. No quiero que se siga hablando de un tema que me parece absurdo. Le digo que no entre, pero al final le duele», señaló Alejandra Rubio, que no quiere que su madre sufra por un tema al que no deberían prestar más atención de la necesaria.