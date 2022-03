La petición de Antonio David Flores con la que deja clara cuál es su relación con Olga Moreno

Antonio David Flores está viviendo una nueva etapa de su vida. El que fuera colaborador de Sálvame ha iniciado una relación sentimental junto a Marta Riesco tras poner fin a su matrimonio con Olga Moreno. Es por eso que, los rumores sobre una posible mala relación con la ganadora de Supervivientes siguen circulando como la pólvora. Sin embargo, se ha encargado él mismo en desmentir dichas habladurías que ponen en entredicho su situación con la madre de la hija que tienen en común.

Este lunes el exguardia civil ha acudido a la clínica estética en la que se encuentra Olga, pero también su hija, Rocío Flores para poder apoyarlas en este proceso. Resulta que, ambas mujeres se han sometido a un retoque estético por el que tendrán que permanecer ingresadas al menos una noche si todo transcurre según lo previsto. Después de estar junto a ellas, Antonio David se ha sincerado con la prensa que aguardaba su salida del centro estético.

“Están fenomenal. Está todo súper bien. Os puedo decir que están muy bien y están tranquilas”, ha comenzado diciendo. «Supongo que estarán un par de días, para que puedan caminar y hasta ahí te puedo contar porque te juro que no sé más nada”, ha dado a conocer el televisivo sobre el parte de salud de Rocío y Olga. Después, ha respondido a las preguntas sobre en qué punto se encuentra con Moreno. “Yo siempre con ellas, aunque intentáis, en alguna ocasión, hacer ver que no nos llevamos bien. Ha habido colaboradores que a fecha de hoy continúan insinuando que nuestra relación es mala y es todo lo contrario, así queda ya claro de una vez por todas”, ha indicado muy seguro.

El padre de Rocío Flores ha dejado claro que ha ido a visitarlas porque es su “obligación”. “Simplemente eso. Me siento molesto porque parece que obligatoriamente tiene que existir una mala relación, cuando no es así”, ha insistido para después hacer una petición a los medios de comunicación. “Pediría por favor que pararan de hacer ese tipo de insinuaciones y de comentarios porque no tienen sentido alguno”, ha sentenciado.

Tampoco ha querido dejar pasar la ocasión de expresar cómo se siente en este nuevo episodio de su vida. “Estoy muy feliz. Muy contento”, ha dicho sin querer entrar mucho en detalles sobre su relación amorosa con la periodista de El programa de Ana Rosa.

Su relación con la prensa

En el año 2000 Antonio David Flores comenzó su andadura televisiva. Crónicas Marcianas fue el primer espacio del que formó parte en calidad de colaborador. Después, A tu lado, El programa de Ana Rosa, De buena ley, Enemigos Íntimios, y así hasta llegar a Sálvame. Su trayectoria en la pequeña pantalla y su matrimonio con Rocío Carrasco le convirtieron en uno de los personajes públicos más perseguidos de nuestro país.

De manera que, el contertuliano ha tenido que lidiar con la prensa y los medios de comunicación desde hace más de dos décadas. En esta última aparición pública, Antonio David ha querido dejar claro que: «La prensa siempre me ha querido, siempre. Exceptuando el último año y medio, siempre. Siempre he dado mucho a la prensa. La prensa a mí también me ha dado. Yo siempre me he portado súper bien con todo el mundo, con todos los compañeros. Lo que pasa es que hubo un día donde decidí ya no hablar más para los medios».