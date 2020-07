La petición de Terelu Campos a Amador Mohedano sobre María Teresa Campos

La vuelta de Amador Mohedano a ‘Sábado Deluxe’ y sus posteriores declaraciones no han tenido que sentar muy bien a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, y tampoco a las Campos. En el caso de la pareja, no van a decir nada porque han optado por mantenerse al margen de las polémicas, pero en el caso de las Campos, por su trabajo en ‘Viva la vida’ es más complicado que opten por no comentar nada.

Terelu Campos en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Al recordar en ‘Viva la vida’ las palabras que Amador Mohedano señaló sobre María Teresa Campos y Fidel Albiac, Terelu Campos ha respondido, aunque mostrando la indiferencia que siente hacia el hermano de Rocío Jurado. «Hay pocas cosas que me extrañen. Hace mucho tiempo que dijo que no nos conocía de nada. Si no nos conocemos no tenemos nada que hablar«, señaló muy contundente ante las preguntas de Emma García sobre lo que pensaba de lo que había dicho Amador Mohedano.

«Hay cosas que tenéis que preguntarle a las personas que se manifiestan así», finalizó Terelu Campos, que respondió tranquila, pero al mismo tiempo se encontraba molesta por las palabras de Amador Mohedano en las que cuestiona la relación entre Rocío Carrasco y las Campos. La colaboradora de ‘Viva la vida’ sabe perfectamente cuál es su relación con la hija de Rocío Jurado y no quiere entrar en el juego de Amador Mohedano.

Pide respeto para María Teresa Campos

Además, ha querido puntualizar algunas cosas: «Lo único que quiero decir es que a lo largo de esta semana he creído entender algunas cosas. Jamás amenazo y advierto a nadie de nada, por lo tanto no me gusta que me amenacen ni que me adviertan ni a mí ni a mi familia. Se ha dicho que yo me he pronunciado sobre esta entrevista. Yo no me he pronunciado», ha finalizado.

Terelu Campos en la presentación de su colección de joyas con María Teresa Campos

Ante estas palabras, Amador Mohedano entró en directo para dar su opinión en una larga entrevista en la que dejó claro que lo que le duele es que Rocío Carrasco no quiera saber nada de sus hijos. Antes de finalizar, Terelu Campos quiso que dejase tranquila a María Teresa Campos: «Hay que dejar a mi madre a un lado ya, es ya mayor. Te lo pido de corazón«. Como respuesta, Amador Mohedano se deshizo en elogios hacia la presentadora: «A tu madre la respeto, la admiro y no puedo decir otra cosa».

El exrepresentante fue más allá cuando reveló una presunta confidencia de María Teresa Campos a Amador Mohedano: «He respetado mucho a María Teresa Campos. En un corte de publicidad le pregunté por el programa que presentaba con Rocío Carrasco en Andalucía, que lo quitaron pronto, y me dijo ‘calla Amador, que menuda me he librado, las ganas que tenía yo de irme de allí porque el trato que me dieron fue horrible. Y la prepotencia de Fidel conmigo y esas formas de despotismo de hablarme y decirme, me he librado de una buena, así que encantada’. Eso fue todo», señaló Amador Mohedano.