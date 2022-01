La petición de Toni Acosta a las influencers: “Dejad de operaros la nariz”

“Por favor, influencers dejad de operaros la nariz. Antes teníais todas la misma ropa, ahora tendréis también la misma cara. Que vivan las caras con personalidad”. Estas han sido las palabras con las que Toni Acosta ha revolucionado las redes sociales generando cierto malestar entre las influencers más reconocidas del panorama nacional.

A través de esta formal petición, que ella misma ha catalogado como una “reflexión del día” la actriz ha tratado de recomendar a las it girls que dejen de pasar por quirófano para someterse a operaciones puramente estéticas y que empiecen a apostar por la belleza natural y por la aceptación de uno mismo sea como se sea.

Acompañaba su alegato con una aclaración en la que informaba de su incontinencia verbal. “Nadie me lo ha pedido, pero no he podido evitarlo” ha argumentado dejando clara su postura ante las cirugías estéticas.

Una vez más, la intérprete vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua y que es una persona sincera que defiende su opinión hasta la adversidad le pese a quien le pese. No obstante, esta cualidad que, por lo general, se suele considerar una gran virtud ya le ha jugado alguna que otra mala pasada.

Y es que la actriz ha querido manifestar su opinión poco después de que en Sálvame anunciasen la firme petición de Marta Riesco con respecto a las imágenes de su pasado. Según apuntan desde el programa vespertino de Telecinco, la reportera de El Programa de Ana Rosa ha exigido que no se saquen imágenes suyas previas a la operación de nariz a la que se sometió hace varios años. Esto, sumado a los retoques que se han realizado recientemente varias creadoras de contenido en esa misma parte del rostro, quizá haya sido lo que ha desatado la indignación de Toni Acosta, que enseguida ha compartido su punto de vista a través de su perfil de Instagram, coincidiendo con una semana en la que los centros de estética han cobrado un mayor protagonismo.

Parece que las celebrities se han puesto de acuerdo para lucir nueva imagen este 2022. Tanto, que en pleno arranque de año se han puesto en manos de los mejores especialistas para modificar aquellas partes de su cuerpo con las que no se sentían del todo cómodas. Es el caso de María Pombo y Rocío Flores, que se han operado el pecho; y de Anna Ferrer y Rocío Osorno, que han preferido remodelar su nariz.

Ninguna de ellas ha dejado de compartir esta experiencia con sus seguidores, ya que en cuanto han tenido ocasión se han sincerado con ellos explicándoles cómo se encontraban, qué se habían hecho exactamente y el motivo que las ha llevado a decidirse. Por lo general, sus followers las han correspondido con halagos, pero en algunos casos, hay quien ha optado por criticar o incluso denunciar que fomenten lo que para ellos va en contra de la naturalidad.

La exmujer de Jacobo Martos ha sufrido un auténtico ataque de sinceridad que no ha tardado mucho tiempo en hacerse viral y que se suma a los otros tantos en los que ha antepuesto su verdad a las posibles consecuencias que le pudiesen acarrear a nivel personal, mediático y profesional.