La polémica exclusiva de Irene Rosales en Lecturas

Irene Rosales ha cambiado la seda por el percal y se ha tirado al barro en una polémica exclusiva concedida a Lecturas. La que fuera una gran señora que se ha callado siempre, ahora se revuelve contra su propia educación dejando su figura a la altura del betún.

Que declare que «no era feliz» en ¡Viva la Vida! cuando la mayoría de los españoles trabajamos duro para conseguir 1000 euros limpios roza la indecencia. Pero lo peor viene cuando masacra a la abuela de sus hijos confirmando así, en una pésima jugada, lo que la cantante vaticinó.

La frase «Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko. Le ha hecho daño desde que nació» es tan brutal que apenas necesita explicaciones. Si no fuera por la cantante, que también tiene lo suyo y ya cumplió con la justicia, Kiko sería uno más de los miles de españoles que están buscándose la vida como buenamente pueden.

Sí entendemos que afirme que «es su única abuela viva y desaparece. No ha vuelto a preocuparse por sus nietas. Ellas no tienen la culpa. Lo de mis hijas no lo voy a perdonar». También recibe su cuñada Isa cuando indica que «Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer. Estoy dolida con Isa, yo he estado siempre que ella lo ha necesitado. Le he abierto las puertas de mi casa. Ella no me ha llamado nunca cuando he tenido algún tipo de problema».

Habrá que ver cuáles son las reacciones a estas declaraciones en el seno de la familia Pantoja. Con la venta de Cantora y un verano en el que puede pasar de todo, la cosa empieza fuerte, pero lo importante es cómo termina. ¿Qué piensas tú al respecto?

