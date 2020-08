La preciosa reflexión de Anna Ferrer sobre la vida tras perder a Juan Vidal, el marido de Paz Padilla

Anna Ferrer ha experimentado muchos cambios en su vida en muy poco tiempo, y en un verano como este en el que su madre ha perdido a su marido, Juan Vidal, ella ha querido reflexionar sobre la vida, puesto que estaba muy unida a él y además porque está viendo a su madre, Paz Padilla, sufrir en un momento tan complicado.

La joven ha compartido un vídeo de una puesta de sol en su cuenta de Instagram, y junto a este clip ha escrito: «El lujo de saber vivir el momento. Siempre he querido llevar a la práctica eso del «aquí y ahora», pero no lo acababa de conseguir, lo intentaba, pero en seguida me perdía pensando en otras cosas, preocupada por temas futuros, o simplemente pensando en tareas pendientes por hacer».

Además, ha seguido reflexionado sobre los giros inesperados, sobre ‘los cambios de guiion’ en el último momento, añadiendo: «Pero cuando la vida te enseña que no puedes hacer planes, que no puedes dar por hecho algo tan simple como es la vida, entiendes que el hoy es, simplemente, un regalo. Y lo disfrutas. Cada mínimo instante. Lo exprimes y lo guardas en tu memoria. Y cuando entiendes eso, cuando aprendes que el mañana no está garantizado, te tomas la vida de otra manera, te vuelves fuerte, casi indestructible… La vida es cómo es, y no cómo te gustaría que fuera. Y yo quiero vivirla«.

Paz Padilla y Anna Ferrer llegan al entierro de Juan Vidal

En estos momentos tan complicados para la familia se está apoyando en Iván, su chico, aunque también se ha convertido en un apoyo fundamental para Padilla, y es que los res han sido vistos disfrutando juntos del mar.

Al lado de su madre en su peor momento

La presentadora quiso agradecer el apoyo que ha sentido pr parte de su hija en estos momentos tan complicados con una reflexión también cargada de sentimientos y significado: «La persona más fuerte que conozco con lo pequeñita que todavía eres. Enfrentarte a la muerte sin miedo. No le soltaste la mano, estuviste a los pies de su cama, le diste tanto amor… Podías haber huído como hicieron otros (por cobardía), pero tu amor hacia él, tu amor hacia mí, ha sido tanto… que amortigua un poco mi dolor y me calma, porque sé que harás por mí lo mismo que hicimos por él, acompañarle hasta su último aliento con una sonrisa, deseándole el mejor de los viajes y diciéndole gracias por ser el padre que me hubiera gustado tener. ¡Mi guerrera de la vida! Te quiero, Anna, y sabes que Antonio te protegerá y nos mandará un regalo. Lo volveremos a ver en el Valhalla. Gracias».