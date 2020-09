La predicción de Maestro Joao a Anabel Pantoja en ‘Sola’: tendrá un hijo antes de casarse con ‘El Negro’

Anabel Pantoja no lleva ni una semana encerrada en ‘Sola’, el nuevo reality de Telecinco, y ya ha pasado por muchísimos momentos y vivido muchísimas anécdotas. Unos días de muchos altibajos en los que ha tenido cierto contacto con el exterior, hablando con algunos de sus familiares que le han pedido que se venga arriba.

Pero además de haber recibido las llamadas de su tía Isabel Pantoja o de su prima Chabelita, la concursante ha mantenido una videoconferencia con Maestro Joao, que le ha leído el futuro y le ha contado lo que le espera en los próximos meses.

Maestro Joao leyendo el futuro a Anabel Pantoja / Telecinco.es

Empleando un espejo chamánico para su propósito, el vidente ha podido ver que en 2021 habrá embarazo: «Vas a engordar, no en este año, en el año siguiente vas a coger peso. Tú me dijiste una vez que te ibas a casar y te dije una cosa y te lo voy a reconfirmar. Tú estarás embarazada antes de casarte«.

Anabel Pantoja: «Si acertas al niño te lo mando»

«¿Qué dices? Que no, que no«, decía Pantoja entre risas asegurando que eso no iba a pasar. «También me decías no porque me voy a casar, pues mira de momento no te has casado. Al ‘Negro’ le tengo que decir que cuando salgas se ponga pico y pala porque yo tengo que acertar la predicción pase lo que pase», replicaba Maestro Joao, implorando para que se cumpla su predicción.

Anabel Pantoja riéndose por la información de Joao / Telecinco.es

«Si aciertas al niño te lo mando contigo y lo cuidas y lo crías tú«, insistía Anabel entre risas asegurando que no se quiere casar embarazada. «Primero te quedarás embarazada, tendrás tu criatura y después te casarás. Te casabas en junio de este año y este aplazamiento ha sido por algo malo, pero ese va a ser por algo bueno», aseguraba Joao. Solo el tiempo le dará la razón al uno o a la otra.