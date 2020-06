La pregunta de Rocío a Antonio David en su reencuentro en la final de ‘SV 2020’: «¿He dicho algo que te haya molestado?»

Después de que Hugo Sierra recibiera la visita de su madre justo antes de saber que se quedaba a las puertas de la gran final convirtiéndose en el cuarto finalista, ha llegado el turno de Rocío Flores. La aventurera se ha reencontrado con su padre tras perder la primera de las pruebas de la noche, por lo que quedaba expuesta a un primer televoto.

«Qué ganitas tenía de verte. Parecía mentira. Qué rubia estás. Me mandan mucha fuerza para ti«, decía Antonio David Flores a su hija, diciéndole brevemente que todo estaba bien y sus hermanos estaban deseando verla pero no habían podido viajar: «Están bien, están en casa, no han podido venir, todavía no nos podemos mover de una zona a otra».

Rocío y Antonio David hablando a través de la mampara / Telecinco.es

«Te he echado mucho de menos«, repetía la aventurera una y otra vez Rocío Flores, que no ha querido dejar más tiempo para preguntar a su padre sobre algo que le preocupaba muchísimo, si alguna de las conversaciones que ha tenido (relacionadas con su madre Rocío Carrasco) le han podido hacer daño.

«Puedes estar orgullosa de lo que has hecho»

«¿Hay algo de lo que he dicho que te haya molestado o algo?«, le preguntaba. Rápidamente Antonio David Flores ha querido dejarle claro que todo está bien y no hay nada que le haya sentado mal: «Puedes estar muy orgullosa de lo que has hecho«.

Rocío y su padre abrazándose / Telecinco.es

«¿Quién te iba adercir a ti que ibas a estar en la final de ‘Supervivientes’ si no coges ni el metro sola?«, decía Antonio David Flores mientras abrazaba a su hijo con todas sus fuerzas a través del artilugio montado para poder ‘sentirse’ con total seguridad, cumpliendo con las medidas impuestas por la crisis del coronavirus.