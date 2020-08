La preocupación de la Infanta Elena tras salir a la luz el supuesto affaire entre Froilán y Miriam Saavedra

Las cosas no dejan de complicarse para la Familia Real española. Si la situación no fuese lo suficientemente tensa tras los últimos escándalos protagonizados por el Rey Juan Carlos I, que podría ser acusado por la Fiscalía del Supremo en el caso de demostrarse un delito fiscal por el dinero que recibió del Rey de Arabia Saudí y que nunca declaró en España; ahora un lío amoroso de Froilán de Marichalar los ha vuelto a colocar en el foco de la noticia.

Froilán sale de un coche a su llegada a la casa de la Infanta Elena en Madrid

Tal y como ha podido saber La Razón, la Infanta Elena se ha alterado con su hijo después de que saliese a la luz un supuesto affaire del joven con Miriam Saavedra, conocida por haber tenido una complicada relación sentimental con Carlos Lozano. Según apuntan fuentes cercanas a la hermana del Rey Felipe VI, esta llamó a Froilán rápidamente en cuanto escuchó los rumores para hacerle saber que ese tiempo de «mujeres conflictivas» no le gustan para él.

A la Infanta Elena no le gustan las «mujeres conflictivas»

La noticia salió a la luz el pasado viernes 31 de julio cuando Antonio David Flores le preguntó a la ‘Princesa Inca’ acerca de «tus salidas y entradas con Froilán». La invitada esa tarde se levantó y amenazó con abandonar el plató si se seguían insinuando cosas así. Una actitud que dejó a todos los allí presentes bastante sorprendidos.

La Reina Sofía, la Infanta Elena, Froilán y Victoria Federica en su visita al Rey Juan Carlos tras su operación de corazón

Pero las cosas no mejoraron cuando, minutos más tarde, Rafa Mora aseguró que la propia Miriam Saavedra había confirmado durante una publicidad que tuvo algo más que palabras con Froilán y que esto le habría llevado también a tener un altercado con la que era su novia, Mar Torres. «Yo no conozco a la novia, no sé quien es, no sé de qué me hablas», eran las únicas palabras de la peruana para evitar seguir hablando acerca de esta inesperada relación.

Pero es que el historial amoroso de Froilán de Marichalar no es la primera vez que le hacen ser objeto de titulares poco propios de la Familia Real. Su última relación conocida con la joven Mar Torres fue muy seguida por los paparazzis durante los meses que estuvieron juntos, pero lo que nadie se esperaba es que la también influencer fuese a anunciar su ruptura sentimental a golpe de exclusiva en la revista ¡HOLA! como una auténtica celebridad y trasladando su relación con un miembro de la realeza al mundo del corazón.