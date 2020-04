La primera crisis de Ivana y Hugo en ‘Supervivientes 2020’

Desde que comenzó su tonteo y se dieron el primer beso, Ivana y Hugo estaban viviendo una idílica historia de amor en ‘Supervivientes 2020’. Una historia de amor que parecía perfecta hasta que se ha producido su primer encontronazo al no estar de acuerdo por algo relacionado por la pesca.

Tumbados en la playa descansando, los aventureros no compartían opinión y eso les ha llevado a un pequeño enfado en el que la italiana ha terminado reprochando a su compañero que no se pueda ni debatir ni intercambiar una posición diferente a la suya.

Hugo lo califica como «días turbulentos»

«Tu opinión es diferente a la mía. No hay más. No me vas a convencer. Pero no quiero seguir discutiendo, ni debatiendo», decía el uruguayo tratando de parar la situación y zanjar el tema.

Adara viendo el desencuentro de Ivana y Hugo / Telecinco.es

«No se puede ni debatir acá… ¿por qué te enojas tanto? ¡Cómo está el patio! Hay que tomarse la vida menos en serio«, reflexionaba ella, que también le comentaba a Hugo que podía hacer lo que quisiera, que ella siempre le ha dado todo lo suyo y que si quería quedarse con «lo que sea mío, cómetelo. Mejor para mí, que sigo adelgazando».

«Yo no soy así«, le reprochaba Hugo. No obstante, y aunque parece que la cosa no ha ido a más, el uruguayo sí está muy disgustado con lo ocurrido. Algo que ha quedado bastante claro cuando Sierra le ha pedido a Ivana que hiciera su alegato para no salir expulsado «aunque sean días turbulentos».