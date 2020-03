La Princesa Beatriz de York cancela su boda con Edoardo Mapelli Mozzi por la crisis del coronavirus

Se creía que la boda de la Princesa Beatriz de York peligraba, y no solo por el coronavirus, pero ya es un hecho que se cancela por la crisis sanitaria que se está viviendo en medio mundo debido al Covid-19, así que no se celebrará el 29 de mayo de 2020 en la Capilla Real de St James. Así lo ha hecho saber junto a su prometido, Edoardo Mapelli Mozzi, a través de un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, que dice así: «La Princesa Beatriz y el señor Mapelli Mozzi están ansiosos por casarse, pero son igualmente conscientes de la necesidad de evitar asumir riesgos innecesarios en las circunstancias actuales».

Por otro lado, ha hecho alusión al Gobierno de su país, que está tomando las medidas que cree oportunas, y el comunicado sigue de la siguiente manera: «De acuerdo a las decisiones del Gobierno de Reino Unido, están pensando en cambiar la fecha del 29 de mayo. Son particularmente conscientes de los consejos del gobierno en relación con el bienestar de los miembros mayores de las familias y también sobre las reuniones de personas. Por lo tanto, la boda prevista en los Jardines del Palacio de Buckingham no tendrá lugar».

La Princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi, muy apasionados

Haciendo caso a los consejos del Gobierno, la pareja está considerando quizás casarse en la más estricta intimidad con un grupo reducido de familiares y amigos, aunque en ese sentido no hay nada concretado. Lo cierto es que en un primer momento se pensó que las medidas no iban a ser necesarias, pero la boda más esperada de 2020 en Gran Bretaña no tendrá lugar. Además, otro de los grandes problemas de la celebración es que Mapelli Mozzi es de origen italiano, y teniendo en cuenta el estado de alarma de Italia, su familia no iba a poder desplazarse para estar con él en un día tan importante, por lo que antes de que tomaran esta decisión la incertidumbre estaba servida.

Por otro lado, parece que esta boda cada vez es menos probable que se celebre, porque desde que se anunció los novios no han parado de tener contratiempos. Este enlace ha sido un verdadero quebradero de cabeza para ambos, es más, al inicio de su relación en el otoño de 2018 fueron salpicados por un escándalo, ya que se decía que él seguía teniendo pareja. En septiembre de 2019 se anunció su compromiso, pero entre los británicos Beatriz de York no despierta la simpatía deseada, por lo que no se celebró con la alegría esperada. Por otro lado, todos los escándalos vinculados a su padre, el Príncipe Andrés, han desestabilizado a la corona, eso sí, pensaba acompañar a su hija al altar.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi en su primer acto tras el anuncio de su compromiso

Otros actos y fiestas cancelados

Y estos no son los únicos eventos vinculados a la Familia Real Británica que se verán cancelados o modificados, porque también ha adelantado la cancelación Trooping the Color, que es la fiesta que se hace cada año por el cumpleaños de la Reina Isabel, la Royal Ascot y el Derby. Por otro lado, el Chelsea Flower Show de momento está parado sin saber muy bien qué pasará.