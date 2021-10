La Princesa Leonor deslumbra en los Premios Princesa de Asturias con un atrevido look de inspiración retro

Leonor se ha convertido en la gran protagonista en el tercer año en el que participa en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. La hija mayor de los Reyes regresaba de Gales, donde se encuentra estudiando desde finales del mes de agosto, con motivo de las vacaciones escolares de mitad de trimestre, que le han permitido poder estar presente en la ceremonia de entrega de los galardones. Una celebración que, después de las restricciones del pasado año, esta vez ha vuelto al Teatro Campoamor, aunque con algunas medidas de distanciamiento y limitaciones de aforo.

Como no podía ser de otra manera, la Princesa ha acaparado todas las miradas a la llegada de la familia real al coliseo ovetense. Mientras que en su debut en el concierto la víspera de la entrega de los premios Leonor apostó por un favorecedor vestido de corte midi en un llamativo color fucsia y zapatos destalonados en nude, esta vez la hija mayor de los Reyes ha lucido un modelo mini en estampado de cuadros y tejido brillante. Una creación de la firma española Bgo & Me. El vestido en cuestión tiene cuello redondo, manga corta ligeramente abullonada, volante en el bajo y estampado con aire retro. La hija mayor de los Reyes ha completado su look con unos zapatos de salón en color negro y ha apostado por recoger su cabello en una coleta alta. Como joyas ha lucido los pendientes con forma de aro que imitan la textura del bambú y que comparte con la Reina Letizia. Además, ha lucido un maquillaje muy suave en el que destacaba la mirada.

Está previsto que la familia real cierre su agenda mañana con el reconocimiento al Pueblo Ejemplar de 2021, que ha recaído en Santa María del Puerto, en Somiedo. Leonor, que cumple a finales de este mes 16 años, no tendrá que regresar a Gales hasta el próximo día 1, de manera que podrá disfrutar ahora de unos días de descanso en familia.

La presencia de doña Sofía

Aunque en un primer momento se pensaba que la madre de Felipe VI podría ausentarse de la entrega de premios por tener que asistir al enlace de su sobrino, finalmente, doña Sofía no ha querido faltar a la ceremonia. La reina madre llegaba a Oviedo a media mañana y era recibida al son de las gaitas. A su entrada en el Campoamor, doña Sofía ha recibido una gran ovación, muestra del cariño de los asturianos por ella. Para esta cita, la Reina Sofía se ha decantado por un vestido abrigo estampado de flores en tonos pastel, que ha combinado con complementos en color nude.

La madre de Felipe VI viajará lo antes posible a Grecia para asistir a la boda de su sobrino, que se celebra estos días en Atenas, en concreto, en la misma catedral en la que tuvo lugar su enlace con el Rey Juan Carlos hace más de medio siglo.