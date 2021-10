La Princesa Leonor sorprende de rosa fucsia en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ha vuelto a vestirse de largo para celebrar una vez más en su interior uno de los conciertos más esperados de todo el año, el que da comienzo a los Premios Princesa de Asturias. Una cita que este año es doblemente especial, no solo porque la música regresa tras la cancelación del 2020 el coronavirus, sino porque es la primera vez que los Reyes Felipe y Letizia acuden acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

La Familia Real ha llegado de manera puntual al auditorio, a las 19:30 horas en dos coches diferentes. . Antes de entrar al salón de actos, don Felipe, doña Letizia, la Princesa y la Infanta han saludado a las autoridades allí presentes, con quienes intercambiado han intercambiado algunas palabras antes de disfrutar de este XXIX Concierto.

La aparición más esperada era la de la Princesa Leonor, que desde el pasado 30 de agosto ha estado en Gales, donde está cursando sus estudios de bachillerato en el centro UWC Atlantic College. Consciente de que las mirada estarían puestas en ella, la heredera al trono ha lucido un vestido rosa fucsia de estilo wrap con mangas farol larga y un pequeño escote en pico. Una pieza que se ajustaba a su figura gracias al nudo situado en la cadera izquierda y al volumen de las hombreras. Sin duda, toda una revolución en su armario y es que ha lucido piernas por primera vez gracias al corte, situado justo a la altura de la rodilla. En los pies, la Princesa ha llevado unas sandalias de tacón en color beis y decoración en blanco.

Por su parte, la Infanta Sofía ha apostado por un vestido azul. Un color muy ligado a Asturias, pues está presente tanto en la bandera del principado como en el escudo de la Fundación Princesa de Asturias. A pesar de que su look ha sido más discreto para no competir en protagonismo con su hermana, la hija pequeña de los Reyes también merece una mención. No solo porque ha vuelto a apostar por su corte favorito para un vestido, por encima de la rodilla, sino porque ha sorprendido con su calzado, unas bailarinas en color negro y terminadas en punta.

Lejos de ser un zapato sobrio, tenía un toque distintivo en el pequeño tacón pues en vez de ser del mismo tono negro es de un brillante dorado que resaltaba con las luces y los flashes de los fotógrafos. También ha llamado la atención que pese a que doña Sofía ha lucido un zapato plano y su hermana mayor uno con tacón le ha sacado algunos centímetros de altura.

La Infanta Sofía ha contrastado mucho con la Princesa Leonor, tanto por haber llevado vestidos en colores complementarios como por elegir un peinado similar, pero la pequeña de los dos le ha querido ceder el protagonismo en su gran regreso y debut. Algo que no ha parecido importarle lo más mínimo y es que Leonor y Sofía se han mostrado muy unidas, llegando a cogerse del brazo para subir las escaleras del auditorio, un gesto que evidencia la gran relación que hay entre las hijas de los Reyes Felipe y Letizia.